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Sfântu Gheorghe, punctul de întâlnire al comunității moto. Zilele Motorious 2026 încep pe 6 iunie

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Sfântu Gheorghe, punctul de întâlnire al comunității moto. Zilele Motorious 2026 încep pe 6 iuniemotociclisti / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

În weekendul 6-7 iunie 2026, municipiul Sfântu Gheorghe găzduiește a doua ediție a evenimentului „Zilele Motorious”, dedicat siguranței rutiere și dezvoltării comunității motocicliștilor, potrivit Motorious Tramps RC.

Organizatorii estimează participarea a sute de motocicliști și vizitatori, care vor putea lua parte la cursuri practice, demonstrații și activități educative desfășurate la Sepsi Duna Arena.

Evenimentul are ca obiectiv principal promovarea conducerii defensive și prevenirea accidentelor rutiere în rândul motocicliștilor.

Programul include atât activități destinate celor care conduc motociclete în mod regulat, cât și demonstrații și prezentări accesibile publicului larg.

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Cursuri practice pentru creșterea siguranței în trafic

Unul dintre principalele puncte de atracție ale evenimentului este cursul de conducere defensivă coordonat de instructorul Wide Road, Bálint Levente. Participanții vor exersa tehnici esențiale pentru controlul motocicletei în situații dificile.

Programul include exerciții de frânare de urgență, evitarea obstacolelor și gestionarea situațiilor cu risc ridicat întâlnite în trafic. Potrivit organizatorilor, scopul acestor activități este reducerea riscului de accidente și dezvoltarea unor reflexe utile în situații critice.

Noutatea ediției: curs de siguranță în off-road

Ediția din acest an aduce o componentă nouă dedicată deplasărilor pe teren accidentat. Instructorul Moto Zen, Búzás Csaba, va susține un curs de Off-Road Safety destinat motocicliștilor care se confruntă ocazional cu drumuri neasfaltate.

Participanții vor învăța tehnici de deplasare pe pietriș, drumuri forestiere și alte suprafețe dificile, indiferent dacă utilizează motociclete adventure, touring sau modele de stradă.

Demonstrații de intervenție și exerciții de prim ajutor

La eveniment va participa și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Covasna. Reprezentanții instituției vor organiza simulări de accidente și demonstrații practice privind intervenția în situații de urgență.

Totodată, motocicliștii și vizitatorii vor putea participa la sesiuni de instruire în acordarea primului ajutor, unde vor fi prezentate măsuri esențiale care pot fi aplicate până la sosirea echipajelor medicale.

Acces gratuit pentru public

Toate activitățile organizate în parcarea Sepsi Duna Arena vor putea fi urmărite gratuit de către public. Organizatorii estimează o participare ridicată pe parcursul celor două zile, având în vedere interesul generat de prima ediție.

motorious

motorious / sursa foto: Facebook

Anul trecut, evenimentul a reunit aproximativ 300 de motocicliști și spectatori, iar organizatorii se așteaptă la o prezență mai numeroasă în 2026.

Eveniment dedicat comunității motocicliștilor

Pe lângă componenta educativă și practică, Zilele Motorious reprezintă și o oportunitate de socializare și schimb de experiență între pasionații de motociclism.

Organizatorii promovează valori precum responsabilitatea în trafic, respectul reciproc și solidaritatea între participanții la trafic. Prin activitățile propuse, aceștia urmăresc consolidarea unei culturi a siguranței și a conducerii preventive în comunitatea moto.

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