Șoferii care vor să își recupereze permisul trebuie să poarte căști de motocicliști. Mesajul postat de Europol

Sindicatul Europol lansează un avertisment public neobișnuit adresat șoferilor care se prezintă la Brigada Rutieră București pentru susținerea examenului de redobândire a permisului sau pentru diminuarea perioadei de suspendare. Potrivit sindicaliștilor, cetățenii sunt sfătuiți să vină echipați cu căști de protecție, din cauza condițiilor improprii existente în interiorul clădirii.

Recomandarea a fost făcută într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol, unde sunt descrise situații considerate periculoase atât pentru polițiști, cât și pentru publicul care tranzitează zilnic holurile instituției.

Sindicatul explică faptul că măsura vine după ce motociclete de serviciu, fișete metalice și echipamente ale polițiștilor rutieri au fost mutate pe holurile și pe treptele clădirii. Situația ar fi apărut în urma evacuării unui spațiu de depozitare utilizat anterior de Poliția Capitalei, pentru care nu ar mai fi fost achitată chiria.

„Sunt acceptate căști de protecție din construcții, căști moto sau orice alt tip de cască care poate asigura protecția în timp ce așteaptă pe holurile unității de poliție”, anunță Sindicatul Europol.

Potrivit reprezentanților organizației sindicale, fișetele au fost sprijinite provizoriu cu bolovani, cărămizi și bucăți de lemn, existând riscul ca acestea să se prăbușească.

„Zecile de fișete sprijinite cu bolovani, cărămizi și resturi de lemn pot cădea oricând peste unul dintre colegii noștri sau peste cetățenii care sunt nevoiți să ajungă în clădire”, avertizează sindicatul.

Sindicatul Europol subliniază că holurile obstrucționate reprezintă un pericol major în cazul producerii unui incendiu sau al unei situații de urgență. În opinia sindicaliștilor, astfel de condiții nu ar fi tolerate în mediul privat.

„Dacă inspectorii ISU ar vedea astfel de imagini la o firmă privată, am vorbi despre amenzi de zeci de mii de lei”, susține Sindicatul Europol.

Organizația atrage atenția că imaginea publicată nu surprinde un șantier, ci o clădire aflată în funcțiune, frecventată zilnic de polițiști și de cetățeni care se prezintă pentru diverse proceduri administrative.

În același mesaj, Sindicatul Europol critică și modul în care, în toamna anului trecut, Brigada Rutieră București a fost prezentată public drept o structură modernizată și dotată cu echipamente de ultimă generație.

„Imaginea atașată nu este dintr-un șantier, ci dintr-o clădire funcțională a Brigăzii Rutiere. (…) Știți voi, atunci când s-au vopsit bordurile și s-au montat zeci de monitoare pentru ca presa să vadă ce ‘dotări’ de ultimă generație are Poliția Română”, se arată în mesajul sindicaliștilor.

Sindicatul sugerează că, în spatele acestor prezentări publice, condițiile reale de lucru și siguranță ar fi fost ignorate.

În urma apariției acestor informații în spațiul public, Serviciul Informare și Relații Publice al Poliția Capitalei a transmis un punct de vedere oficial. Reprezentanții Brigăzii Rutiere precizează că situația nu este una permanentă, ci una temporară, apărută în contextul mutării unor materiale din anumite spații.

„Menționăm faptul că a existat un termen de eliberare a unui spațiu utilizat anterior, iar mutarea, temporară, pe scările interioare ale unei clădiri, a unor fișete și materiale a fost o situație punctuală, de scurtă durată”, se arată în comunicatul instituției.

Totodată, Brigada Rutieră precizează că doar o parte dintre fișete au fost amplasate temporar pe scările interioare, restul fiind organizate în alte spații din incinta unității.