Petrică Paraschiv, primul român care a cucerit un titlu mondial la box profesionist, a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă cu închisoarea într-un dosar de tentativă de omor. Fostul sportiv ar mai avea de executat aproximativ cinci ani de detenție, după o întrerupere a pedepsei. Paraschiv a rămas în istoria boxului românesc după ce, în 1995, a câștigat centura WBA Penta-Continental, devenind primul Petrică Paraschiv, primul român campion mondial la box profesionist, a ajuns din nou după gratii român campion mondial la profesioniști.

Condamnarea este legată de un conflict izbucnit în noaptea de 26 august 2022, la intersecția dintre Splaiul Unirii și Șoseaua Mihai Bravu din București.

Potrivit anchetatorilor, două grupări formate din aproximativ 24 de persoane s-au confruntat folosind bâte, țevi metalice, topoare, cuțite și macete. În urma altercației, mai multe persoane au fost rănite, iar mai multe autoturisme au fost avariate.

„În dimineaţa zilei de 26.08.2022, în jurul orei 00.30, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, membrii a două grupuri de aproximativ 11, respectiv 13 persoane, s-au întâlnit în municipiul Bucureşti, la intersecţia dintre Splaiul Unirii şi Şoseaua Mihai Bravu şi au participat la o încăierare în cadrul căreia s-au agresat reciproc folosind obiecte contondente şi arme albe (bâte, ţevi metalice, topoare, cuţite, macete), evenimentul soldându-se cu avarierea mai multor autovehicule aparţinând celor implicaţi, precum şi rănirea mai multor persoane din cele două grupuri”, anunța atunci Poliția Capitalei.

Petrică Paraschiv ar fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru tentativă de omor, potrivit Gândul.

De-a lungul anilor, Petrică Paraschiv a fost implicat în mai multe dosare penale. În 2016, acesta a fost arestat în Italia, după ce a fost acuzat că a încercat să fure geanta unei femei în apropierea gării San Pietro.

Trei ani mai târziu, în 2019, fostul boxer a intrat în atenția procurorilor DIICOT într-un dosar privind traficul de heroină și metadonă. La acel moment, anchetatorii susțineau că ar fi făcut parte dintr-o grupare care aproviziona cu droguri de mare risc zona centrală a Capitalei.

Înainte de problemele cu legea, Petrică Paraschiv a avut o carieră remarcabilă în ring. În 1995, el a devenit primul român care a cucerit un titlu mondial la box profesionist, după ce a câștigat centura WBA Penta-Continental.