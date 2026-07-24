Andrew Tate a publicat joi, 23 iulie, un mesaj pe platforma X în care susține că este ținut în izolare, fără vizite și fără contact cu exteriorul. Influencerul în vârstă de 39 de ani, arestat în cadrul unui dosar privind presupuse infracțiuni sexuale, a descris condițiile din închisoare, însă afirmațiile sale au fost întâmpinate cu scepticism de o parte dintre utilizatorii platformei.

Postarea lui Tate readuce în atenție situația juridică a celor doi frați, în condițiile în care Andrew și Tristan Tate sunt vizați de mai multe acuzații formulate în Regatul Unit și au anunțat că se vor opune extrădării.

În mesajul publicat pe X, Andrew Tate a afirmat că se află într-o unitate cu un nivel ridicat de securitate și că nu poate primi vizite.

„Sunt ținut în SHU, cel mai înalt nivel de securitate existent”, a scris el. „Fără comisar. Fără vizite. Fără contact cu lumea exterioară. Vecinul meu este un canibal care țipă toată noaptea”, scrie Tate pe X.

Relatarea sa despre condițiile din detenție a atras rapid reacții online, mai mulți utilizatori punând sub semnul întrebării veridicitatea mesajului.

Procurorii au decis urmărirea penală a lui Andrew Tate pentru încă șapte acuzații de viol, trei acuzații privind organizarea saufacilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și trei acuzații de agresiune care ar fi provocat vătămări corporale.

Acestuia i-au mai fost formulate 19 acuzații suplimentare pentru presupuse infracțiuni legate de imagini indecente cu copii și pornografie extremă.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este vizat la rândul său de o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații privind organizarea sau facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale.

Avocatul celor doi, Joseph McBride, a declarat că Andrew și Tristan Tate vor contesta procedura de extrădare către Regatul Unit.

Apărătorul a sugerat și că președintele Donald Trump ar putea interveni în sprijinul fraților Tate.

Casa Albă a negat însă această posibilitate și a transmis că președintele american nu se va opune extrădării lui Andrew Tate și a fratelui său către Regatul Unit, unde cei doi sunt urmăriți penal pentru mai multe presupuse infracțiuni, inclusiv viol.