Frații Tate au oferit bani pentru acces la identitatea acuzatoarelor

Andrew și Tristan Tate au încercat să afle identitatea femeilor care îi acuză în dosarul penal din Marea Britanie înainte de a fi arestați în Miami, în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice. Potrivit hotărârii pronunțate de Înalta Curte de Justiție din Londra, Andrew și Tristan Tate au cerut ca numele femeilor care îi acuză de viol, agresiune și trafic de persoane să le fie comunicate înainte de începerea procesului.

Documentele conțin noi detalii despre strategia adoptată de frații Tate în perioada premergătoare arestării și despre motivele pentru care procurorii britanici au refuzat să le dezvăluie identitatea presupuselor victime.

Pentru a convinge autoritățile, cei doi au susținut că informațiile vor rămâne confidențiale și au propus depunerea unei garanții financiare. Inițial, fiecare s-ar fi oferit să plătească câte 10.000 de lire sterline.

Apărarea a argumentat că accesul la identitatea femeilor era necesar pentru identificarea unor conversații, martori sau alte probe care ar fi putut susține poziția celor doi.

Autoritățile britanice au respins însă propunerea, arătând că garanțiile oferite nu eliminau pericolele la care ar fi fost expuse femeile.

În documentele instanței este menționat că oferta „nu înlătură riscul producerii unor prejudicii în cazul victimelor”.

Procurorii au avertizat că exista riscul ca identitățile femeilor să fie făcute publice pe rețelele sociale sau ca acestea să fie contactate direct ori prin intermediul altor persoane, aspect care ar fi putut influența desfășurarea anchetei.

Totodată, autoritățile au luat în calcul influența pe care Andrew Tate o are în mediul online. La momentul analizării cererii, unul dintre conturile sale de pe platforma X era urmărit de peste 10,5 milioane de persoane, ceea ce, în opinia procurorilor, putea duce la răspândirea rapidă a identității reclamantelor.

După primul refuz, frații Tate și-ar fi majorat oferta la 20.000 de lire sterline și au anunțat că sunt pregătiți să conteste decizia procurorilor în instanță. Ei au transmis inclusiv că acceptă să fie audiați în România de anchetatori britanici.

Procurorii și-au menținut poziția, arătând că promisiunile făcute de cei doi nu aveau o bază legală executorie, în condițiile în care aceștia se aflau în afara jurisdicției Marii Britanii.

Înalta Curte de Justiție din Londra a decis că argumentele procurorilor au fost „coerente și raționale”.

Instanța a mai arătat că resursele financiare de care dispun Andrew și Tristan Tate fac ca pierderea garanției propuse să nu reprezinte un factor suficient pentru a preveni eventualele prejudicii produse prin divulgarea identității femeilor.