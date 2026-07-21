Ministerul Justiției a transmis marți prima reacție oficială după arestarea în Statele Unite a fraților Andrew și Tristan Tate. Instituția precizează că, în prezent, nu are în lucru nicio procedură care să intre în competența sa, însă afirmă că va răspunde oricărei solicitări oficiale de cooperare judiciară venite din partea autorităților române sau străine.

Ministerul Justiției arată că, la acest moment, nu există dosare sau proceduri aflate în competența instituției în legătură cu frații Tate.

„Potrivit cadrului legal aplicabil, la acest moment, la nivelul Ministerului Justiției, nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului. În ipoteza în care Ministerul Justiției va primi din partea oricărei instanțe sau autorități competente, române sau străine, orice solicitare de cooperare judiciară în legătură cu dosarele ce vizează frații Tate, vom da curs tuturor procedurilor necesare din sfera competențelor noastre”, a transmis instituția, printr-un comunicat de presă.

Reprezentanții ministerului au precizat că România rămâne deschisă cooperării judiciare internaționale, în limitele prevăzute de lege.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, la Miami, de autoritățile federale americane, potrivit Serviciului Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service).

Avocatul celor doi, Joseph McBride, a declarat după arestare că „lumea știe că Andrew și Tristan sunt nevinovați”.

Potrivit unor informații citate de BBC, arestarea a avut loc în urma unei cereri de extrădare formulate de Regatul Unit.

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Regatul Unit a anunțat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost pus sub acuzare pentru încă șapte infracțiuni de viol, trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei infracțiuni de agresiune care a provocat vătămări corporale și alte 19 infracțiuni privind imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, procurorii britanici au formulat acuzații suplimentare de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru alte infracțiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful Diviziei de Infracțiuni Speciale din cadrul CPS.

Potrivit acestuia, noile probe primite de la Poliția din Bedfordshire au dus la creșterea numărului presupuselor victime la șapte.

Andrew și Tristan Tate sunt inculpați și în România într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, după ce au fost arestați în decembrie 2022.

Cei doi au negat constant toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Procedurile din România au fost întârziate din cauza unor nereguli de natură juridică și procedurală, iar dosarul nu a ajuns încă la o soluție pe fond.

În paralel, cei doi sunt căutați de autoritățile britanice și se confruntă cu mai multe dosare penale în Regatul Unit, unde au fost puși sub acuzare pentru zeci de infracțiuni, inclusiv viol, trafic de persoane și vătămare corporală gravă.