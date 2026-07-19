Influencerii Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă, la Miami, de autoritățile federale americane, în baza unei cereri de extrădare formulate de Regatul Unit. Informația a fost confirmată de Serviciul Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service).

Potrivit publicației The Guardian, acuzațiile care au stat la baza mandatului de arestare nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al US Marshals Service, a declarat că mandatul este secret.

Surse citate de publicația britanică au precizat, sub protecția anonimatului, că arestarea a fost efectuată în urma unei solicitări de extrădare venite din partea autorităților britanice.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (Crown Prosecution Service - CPS) a anunțat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este vizat de noi capete de acuzare.

Potrivit procurorilor, acesta a fost inculpat pentru încă șapte infracțiuni de viol, trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei infracțiuni de agresiune soldată cu vătămări corporale reale și alte 19 infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Șeful Diviziei pentru Infracțiuni Speciale din cadrul CPS, Malcolm McHaffie, a declarat că noile acuzații au fost formulate după analizarea unui dosar suplimentar transmis de Poliția din Bedfordshire.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie.

Acesta a precizat că noile probe au dus la creșterea numărului presupuselor victime din acest dosar la șapte.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, procurorii britanici au anunțat noi acuzații care includ o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, toate acuzațiile se referă la fapte care ar fi fost comise în perioada iulie 2010 – august 2017.

Frații Tate sunt deja judecați într-un alt dosar în Marea Britanie

Noile acuzații se adaugă unui dosar separat în care Procuratura Coroanei i-a inculpat anterior pe frații Tate pentru 21 de capete de acuzare.

Andrew Tate este vizat în dosarul inițial de 10 capete de acuzare, printre care viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Acuzațiile sunt legate de trei presupuse victime.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii au formulat 11 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane, într-un dosar care privește o presupusă victimă. Frații Tate au respins toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Recent, un judecător al Înaltei Curți din Marea Britanie a respins cererea acestora de a le fi comunicate identitățile persoanelor care îi acuză.

Andrew și Tristan Tate sunt implicați și într-un dosar penal în România, după ce au fost arestați la sfârșitul anului 2022.

În România, procurorii i-au acuzat de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat. Cei doi au negat în mod constant toate acuzațiile.

Dosarul din România nu a ajuns încă în faza de judecată pe fond, după ce procedurile au fost afectate de nereguli juridice și procedurale constatate în cursul anchetei.

Foști kickboxeri profesioniști, Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți la nivel internațional prin activitatea lor din mediul online, unde au strâns milioane de urmăritori promovând un stil de viață ostentativ și mesaje controversate privind rolul bărbaților și femeilor în societate.