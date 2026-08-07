Frații Tate vor să iasă din închisoare. Avocații cer eliberarea pe cauțiune înaintea extrădării

Avocații lui Andrew și Tristan Tate au cerut vineri unui judecător federal din Miami eliberarea pe cauțiune a celor doi frați, arestați în Statele Unite în contextul procedurii prin care autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea lor pentru acuzații de viol, agresiune și complicitate la trafic în scopul exploatării sexuale, potrivit Reuters.

În solicitarea depusă la tribunalul federal din Miami, apărarea susține că notorietatea celor doi ar reduce considerabil posibilitatea ca aceștia să încerce să fugă înainte de încheierea procedurii de extrădare.

Avocații invocă „vizibilitatea lor publică extraordinară” și consideră că menținerea lor în spatele gratiilor nu este necesară pe durata procedurilor judiciare.

„Ar fi extrem de dificil pentru Andrew sau Tristan să călătorească fără a fi depistaţi sau fără să atragă atenţia”, au scris avocaţii lor.

Apărarea i-a cerut judecătoarei magistrate americane Lauren Louis ca cei doi să fie eliberați pe cauțiune, cu obligația de a-și preda pașapoartele și de a accepta monitorizarea locației. Procurorii au avut însă anterior o poziție contrară și au cerut ca Andrew și Tristan Tate să rămână în arest. Ei au susținut că există atât riscul ca frații să fugă, cât și posibilitatea ca aceștia să reprezinte un pericol pentru comunitate.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați la Miami în 18 iulie. Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (CPS) a anunțat pe 19 iulie că au fost formulate noi acuzații împotriva celor doi frați. Dosarul vizează presupuse infracțiuni în care ar fi implicate patru presupuse victime și care s-ar fi petrecut în perioada iulie 2010 – august 2017.

Cei doi foști kickboxeri, care au atât cetățenie americană, cât și britanică, neagă că ar fi comis fapte ilegale.

Arestarea din Miami reprezintă un nou episod în problemele judiciare cu care se confruntă frații Tate. Cei doi și-au construit în ultimii ani o audiență numeroasă în mediul online, unde au promovat opinii despre masculinitate și bogăție. Andrew Tate s-a descris anterior drept misogin.

Procurorii Parchetului Federal din Miami trebuie să răspundă până la 10 august cererii formulate de avocații fraților Tate.

Judecătoarea Lauren Louis a stabilit pentru 13 august audierea în care urmează să fie analizată posibila eliberare pe cauțiune a celor doi.

Procedura prin care instanțele americane vor stabili dacă Andrew și Tristan Tate pot fi extrădați ar putea continua timp de mai multe luni. Potrivit documentelor judiciare americane, autoritățile din Marea Britanie au termen până la 16 septembrie pentru a depune cererea completă de extrădare la Departamentul de Stat.

Andrew și Tristan Tate au mai fost acuzați în Marea Britanie de viol și trafic de persoane în legătură cu trei presupuse victime, potrivit CPS.

Un judecător britanic a emis pe numele lor un mandat de arestare în ianuarie 2024. Cei doi nu s-au prezentat în fața unei instanțe britanice pentru a-și exprima poziția în raport cu acuzațiile.

Autoritățile britanice solicită acum extrădarea lor pentru ca frații Tate să răspundă în fața justiției pentru ambele seturi de acuzații.

Andrew și Tristan Tate sunt puși sub acuzare și în România.