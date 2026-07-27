Avocații lui Andrew și Tristan Tate se întâlnesc luni cu procurorii federali din Miami pentru a stabili calendarul procedurii privind solicitarea de extrădare în Marea Britanie, unde cei doi sunt acuzați de viol, trafic sexual și alte infracțiuni, potrivit agenției Associated Press.

Ședința preliminară are rolul de a fixa principalele etape ale procesului, inclusiv data unei eventuale audieri privind eliberarea pe cauțiune, termenele pentru depunerea documentelor și data audierii oficiale privind extrădarea.

Frații Tate nu sunt obligați să participe, iar avocații lor au anunțat că aceștia nu vor fi prezenți.

Andrew și Tristan Tate au avut o scurtă apariție în fața instanței la două zile după arestarea lor, pe 18 iulie. În prezent, cei doi sunt deținuți într-un centru federal din Miami, aflat în apropierea tribunalului unde se desfășoară procedura.

În cadrul ședinței de luni, instanța urmează să stabilească principalele termene care vor ghida procesul de analiză a cererii de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Frații Tate, care dețin cetățenie americană și britanică și au milioane de urmăritori pe rețelele sociale, sunt cunoscuți și pentru sprijinul exprimat față de președintele american Donald Trump.

Cu toate acestea, Casa Albă a transmis că administrația americană nu intenționează să intervină în procedura de extrădare. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că cei doi nu ar trebui să se aștepte la sprijin din partea președintelui în acest dosar.

Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, susține că extrădarea nu ar trebui aprobată și afirmă că cei doi sunt nevinovați.

„Ne opunem extrădării deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați. Nu au făcut niciodată nimic rău. Nu ar trebui să fie extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”, a declarat avocatul după înfățișarea precedentă.

Acesta a susținut, de asemenea, că solicitarea de extrădare are motivații politice.

Procurorii britanici au anunțat recent noi capete de acuzare împotriva fraților Tate, în urma unor probe transmise de poliția din Bedfordshire.

Noile acuzații vizează patru reclamante și se referă la fapte care ar fi avut loc între 2010 și 2017. Dosarul include acuzații de viol, agresiune, trafic de persoane, precum și infracțiuni privind imagini indecente cu un copil și pornografie extremă.

Potrivit avocatului apărării, identitatea noilor reclamante nu a fost făcută publică.

Separat, Andrew și Tristan Tate sunt deja inculpați în Marea Britanie pentru viol, vătămare corporală, trafic de persoane și exploatarea prostituției în scop lucrativ, într-un dosar care privește alte trei reclamante și presupuse fapte din perioada 2012-2015.

Frații Tate au respins în repetate rânduri toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Andrew și Tristan Tate s-au stabilit în România în 2016 și au fost arestați în 2022 într-un dosar în care sunt acuzați că au recrutat femei în scopul exploatării sexuale. Ei au negat acuzațiile.

Procesul din România a fost întârziat din cauza unor probleme juridice și procedurale. După ridicarea restricțiilor de călătorie anul trecut, cei doi au plecat în Statele Unite, unde se află în prezent și contestă cererea de extrădare formulată de autoritățile britanice.