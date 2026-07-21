Frații Tate au așteptat ajutorul lui Trump din arest, însă președintele SUA a decis că nu va interveni pentru a împiedica extrădarea lor în Marea Britanie, după ce cei doi au fost arestați la Miami în baza solicitării autorităților britanice. Casa Albă va permite continuarea procedurii, deși apropiați ai fraților ar fi încercat să obțină sprijin din cercul președintelui american, potrivit The Telegraph.

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți sâmbătă de autoritățile americane, după ce procurorii britanici au anunțat noi acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru judecarea acuzațiilor, pe care frații Tate le neagă. Procedura a început în fața unei instanțe federale din Miami, iar aceștia au anunțat că se vor opune trimiterii lor în Regatul Unit.

Un oficial american a declarat pentru The Telegraph că administrația de la Washington nu intenționează să blocheze extrădarea fraților Tate. Potrivit publicației britanice, cei doi ar fi contactat persoane apropiate de Donald Trump și ar fi invocat relațiile pe care susțin că le au cu oficiali ai administrației americane pentru a-și susține nevinovăția.

Frații Tate au sugerat în repetate rânduri că beneficiază de legături importante în cercurile politice americane.

Decizia privind extrădarea presupune mai întâi o analiză în instanță. Dacă judecătorul constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de tratatul dintre Statele Unite și Marea Britanie, hotărârea finală aparține secretarului de Stat american.

După revenirea în Statele Unite din România, în martie 2025, Andrew Tate a susținut public că are o relație apropiată cu familia președintelui american.

„Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc foarte bine”, declara Andrew Tate în martie 2025, după ce a ajuns în SUA din România.

În perioada în care frații Tate au fost reținuți pentru prima dată în Florida, au apărut în presă mesaje în care Andrew Tate sugera că administrația Trump i-ar fi ajutat să plece din România. Întrebat atunci despre această situație, Donald Trump a afirmat că nu știe „nimic despre acest lucru”.

O sursă apropiată lui Paolo Zampolli, fost agent de modele și persoana care i-a prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, a susținut că președintele american și Andrew Tate ar fi vorbit „cam 15 minute” la o petrecere organizată la 15 iulie. Frații Tate ar fi participat la eveniment la invitația lui Zampolli.

Reținerea celor doi la Miami a provocat reacții negative în rândul unor susținători ai președintelui american. Aceștia sunt nemulțumiți că autoritățile americane au pus în aplicare mandatul britanic, în timp ce alte persoane considerate adversari ai lui Trump sau asociate dosarelor Epstein nu au fost arestate. Un oficial american apropiat discuțiilor privind cazul a susținut că inclusiv Casa Albă a fost surprinsă de hotărârea Departamentului de Justiție de a pune în aplicare mandatul.

„Sentimentul este că nu i-am arestat pe democrații care au furat alegerile, sau oameni asociați cu Epstein, însă vom preda cetățeni americani către Regatul Unit”, a spus oficialul.

Acesta a afirmat că mai mulți reprezentanți importanți ai administrației nu ar fi fost informați anterior despre intervenție.

„Rubio nu știa despre acest lucru, Trump nu știa despre acest lucru, iar Todd Blanche nu știa despre acest lucru. L-am văzut pe Trump vizat de mascarade de rechizitorii – poziția noastră este că, dacă aveți dovezi, arătați-ni-le”, a mai declarat acesta.

Andrew și Tristan Tate au apărut în fața unei instanțe federale din Miami și au anunțat că se vor opune solicitării formulate de autoritățile britanice. Cei doi sunt acuzați în Marea Britanie de mai multe fapte care ar fi fost comise între 2010 și 2017. Procurorii britanici au anunțat 38 de acuzații noi, care se adaugă celor formulate anterior.

Frații Tate resping acuzațiile și susțin că dosarele sunt motivate politic.

Procedura de extrădare poate dura, însă specialiștii citați de presa americană afirmă că astfel de solicitări sunt dificil de respins atunci când autoritățile demonstrează că sunt îndeplinite condițiile tratatului dintre cele două țări.

Ministerul Justiției din România a vorbit despre situația celor doi, care sunt în continuare vizați de anchete penale în țară.

Dosarele din România includ acuzații precum trafic de persoane, trafic de minori și constituirea unui grup infracțional organizat în vederea exploatării sexuale a femeilor.

Andrew și Tristan Tate au negat constant acuzațiile formulate împotriva lor.

O instanță din România aprobase anterior solicitarea britanică de extrădare, dar predarea urma să fie amânată până la încheierea procedurilor judiciare desfășurate în România.