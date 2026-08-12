eSIM Dubai: Internet Ieftin pentru Turiști și Oameni de Afaceri în Emiratele Arabe Unite

Dubai a devenit una dintre destinațiile emblematice ale turismului de lux și ale călătoriilor de afaceri din întreaga lume. Burj Khalifa, Palm Jumeirah, deșertul Rub' al-Khali, mallurile gigant și portul Dubai Marina atrag în fiecare an vizitatori din toate colțurile lumii, inclusiv din România. Indiferent că mergi pentru o excursie de cinci zile sau pentru o conferință de afaceri, ai nevoie de internet stabil din prima oră după aterizare.

Emiratele Arabe Unite nu fac parte din Uniunea Europeană, deci regulile de roaming gratuit nu se aplică. Operatorii români tratează EAU ca destinație extra-europeană — fiecare gigabyte consumat prin cartela ta în Dubai este facturat separat, la tarife de roaming standard. O eSIM pentru Dubai activată acasă elimină această problemă: plătești un pachet fix înainte de plecare și ai internet local din momentul în care aterizezi.

EAU are o structură de telecomunicații neobișnuită față de cele mai multe țări: există doar doi operatori naționali, e& (fostul Etisalat) și du. Ambii sunt în proprietate de stat și sunt singurii furnizori de servicii mobile din țară. Concurența redusă se reflectă în prețurile de roaming local — tarifare mai ridicate decât în țările cu piețe de telecomunicații concurențiale.

Planurile eSIM pentru EAU funcționează prin unul dintre cei doi operatori, cel mai frecvent e&, cu infrastructura mai extinsă la nivel național. Prin activarea unui profil eSIM înainte de zbor, te conectezi direct la rețeaua locală fără ca tranzacția să treacă prin operatorul tău din România.

Dubai este unul dintre cele mai bine acoperite orașe din lume din punct de vedere al rețelelor mobile. 5G este disponibil în zonele comerciale și rezidențiale principale; 4G acoperă practic tot teritoriul locuit al emiratului.

Dubai (zone turistice și de afaceri): Burj Khalifa și Downtown Dubai, Dubai Mall, Palm Jumeirah, Dubai Marina, JBR (Jumeirah Beach Residence), Deira, aeroportul internațional Dubai (DXB) și noul aeroport Al Maktoum: toate au semnal excelent. Metroul Dubai are acoperire în stații și în tunele pe majoritatea liniilor.

Abu Dhabi: Acoperire 4G/5G completă în capitală și pe insula Yas. Drumul dintre Dubai și Abu Dhabi, pe E11 sau E311, are semnal stabil pe toată durata.

Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah: Emiratele mai mici au acoperire bună în centrele urbane.

Safari în deșert: Excursiile în nisipuri îndepărtate de orașe sau de drumurile principale pot ieși din zona de acoperire. Nu este o problemă dacă operatorul tau folosește e&, care are cea mai bună infrastructură rurală din EAU. Totuși, în dune adânci de deșert, niciun operator nu garantează semnal.

Lista completă a telefoanelor compatibile cu eSIM — inclusiv modele iPhone, Samsung și altele disponibile pe piața din România, o găsești pe pagina dispozitive compatibile eSIM. Verifică înainte de achiziție dacă modelul tău este suportat.

Emiratele Arabe Unite au o politică particulară față de unele servicii de comunicare prin internet. Operatorii locali restricționează anumite aplicații de apeluri vocale pe rețelele lor. Dacă apelezi prin aplicații de mesagerie, poți întâlni limitări care nu există în Europa.

Sfatul practic: pentru comunicare vocală cu familia sau colegii din România, SMS-urile și mesajele text funcționează fără probleme pe orice rețea. Cartela fizică românească din telefon rămâne activă în regim Dual SIM și poate fi folosită pentru apeluri la tarifele obișnuite de roaming pentru voce, de obicei mult mai rezonabile decât tarifele de roaming pentru date.

Dubai se navighează mai bine cu aplicații — transportul în comun (metrou, Nol Card), rezervările la restaurante și biletele la Burj Khalifa se fac digital. Consumul zilnic este de regulă mai mic decât în destinații unde te deplasezi mult pe jos.

Un pachet de 3–5 GB este suficient pentru o săptămână de turism obișnuit. Dacă participi la conferințe și ți se transmit prezentări, documente sau accesezi platforme de videoconferință, ia un pachet mai generos.

Verifică dacă telefonul are eSIM: formează *#06#. Prezența numărului EID lângă IMEI confirmă compatibilitatea. Cumpără un plan eSIM pentru EAU sau Dubai și primești codul QR pe e-mail. Pe iPhone: Setări → Date mobile → Adaugă plan eSIM → Scanare cod QR. Pe Samsung: Setări → Conexiuni → Manager SIM → Adaugă eSIM → Scanare cod QR. Setează profilul eSIM ca sursă principală de date mobile; cartela românească rămâne pentru apeluri. Activează „Roaming date" numai pentru profilul eSIM: fără acest pas internetul nu funcționează. Testează conexiunea dezactivând Wi-Fi, înainte de a ieși din casă.

Activarea înainte de plecare, nu la aeroport, îți oferă timp să remediezi orice problemă fără stres.

EAU nu intră în zona de roaming gratuit a UE — cartela românească generează costuri extra la Dubai. eSIM activată în avans rezolvă problema: pachet fix, activare prin cod QR, Dual SIM activ cu numărul românesc pentru apeluri și internet local prin profilul eSIM.