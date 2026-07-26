Ideea unui loc care nu există în realitate, dar care pare incredibil de familiar, atrage milioane de oameni din întreaga lume. Cunoscut sub numele de Backrooms, acest univers fictiv s-a transformat dintr-o simplă imagine publicată pe internet într-un fenomen global, alimentat de utilizatori care îi construiesc permanent poveștile, regulile și misterele, potrivit ScienceDaily.

Backrooms reprezintă un decor imaginar conceput pe internet, descris ca o rețea nesfârșită de încăperi goale, iluminate de neoane și lipsite de orice ieșire evidentă.

Conceptul pornește de la ideea că o persoană poate aluneca accidental în afara realității obișnuite și poate rămâne captivă într-un labirint monoton, fără posibilitatea de a găsi drumul înapoi.

Fenomenul a apărut în 2019 și s-a răspândit rapid pe Reddit, TikTok, YouTube și pe platformele de gaming. De atunci, utilizatorii contribuie la dezvoltarea unei mitologii complexe, inventând noi hărți, personaje și povești.

O mare parte dintre creațiile distribuite pe internet prezintă coridoare cu tapet galben, spații asemănătoare unor birouri abandonate și încăperi goale care par să existe dincolo de limitele realității.

La prima vedere, Backrooms poate părea doar o altă legendă urbană modernă, asemănătoare cu Slenderman sau Experimentul Rus al Somnului. Totuși, cercetările arată că fenomenul reflectă și o schimbare a modului în care publicul percepe spațiile asociate traumei și explorării digitale.

Totul a început cu o imagine anonimă distribuită pe internet, care înfățișa un labirint format din camere fără ferestre, cu tapet galben, mochetă veche și lumini fluorescente puternice.

Atmosfera apăsătoare și senzația de familiaritate au stârnit imaginația utilizatorilor, care au început să construiască teorii potrivit cărora Backrooms ar reprezenta o dimensiune ascunsă în care oamenii ar putea ajunge accidental.

Într-o perioadă în care aproape orice destinație turistică este fotografiată, filmată și distribuită pe rețelele sociale, Backrooms a oferit ceva diferit: misterul unui loc imposibil de vizitat, dar pe care milioane de oameni îl explorează virtual.

Spre deosebire de filmele horror clasice sau de poveștile cu fantome, universul Backrooms nu oferă o narațiune fixă. Fiecare utilizator poate adăuga propriile scenarii, transformând experiența într-una colaborativă.

Studiile despre „dark tourism” arată că numeroși oameni sunt atrași de locurile asociate cu moartea, dezastrele, tragediile sau misterele, fie că este vorba despre foste închisori, clădiri abandonate ori spații marcate de evenimente istorice dramatice.

Backrooms duce însă acest interes într-o direcție complet nouă. Spre deosebire de turismul virtual inspirat din locuri reale, Backrooms nu are o existență fizică și nici nu este legat de o tragedie autentică. Este un univers imaginar construit colectiv, dominat de sentimentul de abandon, neliniște și izolare.

Potrivit sursei, popularitatea sa se explică și prin faptul că nu există o geografie oficială sau o istorie clar stabilită. Fiecare utilizator poate interpreta și completa acest univers, atribuind propriile semnificații unor spații care, deși fictive, amintesc de hoteluri vechi, clădiri de birouri, holuri pustii și alte „non-locuri” specifice vieții moderne.