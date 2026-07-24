Regulamentul european privind inteligența artificială (AI Act) începe să fie aplicat și în România, iar autoritățile pregătesc cadrul legislativ necesar pentru punerea în aplicare a noilor reguli. Potrivit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), regulamentul stabilește obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii anumitor sisteme de inteligență artificială și introduce măsuri speciale pentru sistemele considerate cu risc ridicat.

Conform ANCOM, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să desemneze una sau mai multe autorități competente care să supravegheze aplicarea regulamentului și să stabilească normele naționale privind organizarea instituțională și sancțiunile.

În România, printr-un Memorandum aprobat de Guvern, ANCOM a fost propusă să îndeplinească rolul de autoritate națională de supraveghere a pieței și punct unic național de contact.

Alături de ANCOM, atribuții de supraveghere vor avea și alte instituții, în funcție de domeniul de activitate:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR) vor supraveghea sistemele AI cu risc ridicat utilizate în sectorul financiar; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va avea competențe în cazul sistemelor AI cu risc ridicat folosite pentru biometrie, aplicarea legii, gestionarea frontierelor și justiție.

În prezent, autoritățile lucrează la elaborarea legislației naționale care va stabili atribuțiile fiecărei instituții, mecanismele de cooperare și regimul sancțiunilor.

Potrivit calendarului actualizat prin Regulamentul Omnibus în domeniul digital, publicat de Comisia Europeană, AI Act devine aplicabil, în forma sa principală, începând cu 2 august 2026, însă o parte dintre obligații vor intra în vigoare etapizat.

Astfel, pentru anumite sisteme de inteligență artificială cu risc ridicat prevăzute în Anexa III a regulamentului, obligațiile vor deveni aplicabile din 2 decembrie 2027, iar pentru alte categorii de sisteme AI cu risc ridicat, prevăzute de articolul 6 și Anexa I, termenul este 2 august 2028.

Regulamentul european interzice deja sistemele de inteligență artificială considerate cu risc inacceptabil, interdicții care se aplică din 2 februarie 2025.

Noile modificări introduse prin Regulamentul Omnibus adaugă încă două categorii de practici interzise, aplicabile din 2 decembrie 2026.

Este vorba despre sistemele AI capabile să genereze sau să modifice, fără consimțământ, imagini, materiale video sau audio realiste cu persoane identificabile în ipostaze intime ori în acte sexuale explicite, precum și despre sistemele utilizate pentru generarea sau modificarea materialelor care constituie pornografie infantilă.

Noile reguli introduc obligații pentru furnizorii și implementatorii anumitor sisteme de inteligență artificială.

Acestea vizează, printre altele, sistemele care interacționează direct cu utilizatorii, generează texte, imagini, materiale audio sau video sintetice ori creează conținut de tip deepfake.

În aceste cazuri, furnizorii vor avea obligația de a marca în mod corespunzător conținutul generat de inteligența artificială, pentru ca utilizatorii să știe că acesta nu este autentic.

ANCOM precizează că, pentru sistemele AI și modelele de uz general introduse pe piață înainte de 2 august 2026, obligația de etichetare a conținutului sintetic se va aplica începând cu 2 decembrie 2026.

Instituția amintește că prin „furnizori” sunt înțelese persoanele fizice sau juridice, inclusiv autoritățile publice, care dezvoltă sau comandă dezvoltarea unui sistem AI și îl pun pe piață sub propriul nume, iar „implementatorii” sunt cei care utilizează aceste sisteme în cadrul activității lor profesionale.