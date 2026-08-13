Inteligența artificială ar putea adânci diferențele salariale dintre angajați, arată un studiu realizat de Institutul Ifo pe 3.000 de companii din Germania care folosesc deja această tehnologie. Cei mai expuși unor reduceri de venituri sunt debutanții și lucrătorii fără studii universitare, în timp ce specialiștii cu experiență și studii superioare ar putea beneficia de majorări salariale.

Institutul Ifo a analizat modul în care companiile germane care au integrat deja inteligența artificială în activitatea lor estimează că tehnologia va influența salariile angajaților. Cercetarea, realizată pe un eșantion de 3.000 de companii și citată de AFP, indică diferențe importante între categoriile de salariați, în funcție de experiență și nivelul studiilor.

„Din perspectiva multor companii, inteligența artificială nu va afecta salariile în același mod pentru toți angajații. Cel mai adesea, acestea anticipează o scădere a salariilor pentru lucrătorii mai puțin experimentați”, a explicat cercetătoarea Ifo Anna Ruffert.

Aproximativ jumătate dintre companiile participante la studiu estimează că angajații cu mai puțin de cinci ani de experiență profesională ar putea ajunge la venituri mai mici în urma utilizării inteligenței artificiale.

O categorie considerată în mod special vulnerabilă este cea a lucrătorilor care nu au studii universitare și au o experiență de sub cinci ani.

Doar 5,9% dintre companiile analizate estimează că introducerea inteligenței artificiale ar putea duce la creșteri salariale pentru acești angajați.

Situația este diferită pentru angajații cu studii superioare și experiență profesională mai mare. Aceștia ar putea beneficia de creșterea productivității generate de inteligența artificială. Peste un sfert dintre companiile chestionate anticipează majorări salariale pentru lucrătorii care au absolvit studii universitare și au mai mult de cinci ani de experiență profesională.

Diferențele sunt vizibile și între sectoarele economiei.

În servicii, 53,3% dintre companii estimează o scădere a salariilor pentru angajații fără studii universitare și cu mai puțin de cinci ani de experiență.

În comerț, procentul ajunge la 47,9%, iar în industrie la 46,5%. În construcții, ponderea companiilor care se așteaptă la reduceri salariale pentru această categorie este mai mică, de 39%.

Studiul apare într-o perioadă în care efectele inteligenței artificiale asupra pieței muncii și economiei globale sunt intens discutate la nivel internațional.

În acest context, Organizația Internațională a Muncii a arătat că beneficiile de productivitate generate de tehnologie ar trebui să ajungă la toți lucrătorii.