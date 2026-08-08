Atunci când vine vorba despre salarii de peste 10.000 de lei pe lună, mulți se gândesc la domenii precum IT-ul sau la funcții de conducere. Există însă o profesie care poate aduce un venit considerabil chiar și în lipsa unei diplome universitare. Este vorba despre meseria de controlor de trafic aerian, unde salariul mediu net ajunge la aproximativ 14.000 de lei pe lună, potrivit anunțurilor de pe eJobs.

Deși facultatea nu reprezintă o condiție obligatorie pentru înscriere, procesul de selecție este unul extrem de riguros, iar responsabilitatea postului este foarte mare.

Totodată, mulți dintre cei interesați de această profesie estimează că veniturile pot ajunge chiar și la 18.000 de lei lunar.

În clasamentul celor mai bine plătite profesii se află și consultanții IT, cu salarii medii de aproximativ 15.000 de lei net, procurorii, cu venituri de circa 16.000 de lei, dar și medicii anesteziști și alți medici specialiști, care câștigă între 12.000 și 14.000 de lei pe lună.

Persoanele care vor să participe la concursurile organizate de ROMATSA trebuie să aibă diploma de Bacalaureat, să fi împlinit vârsta de 18 ani și să cunoască limba engleză la un nivel de cel puțin B2.

De asemenea, este necesară cunoașterea limbii române, un cazier judiciar fără antecedente și avize medicale și psihologice care să confirme aptitudinea pentru exercitarea profesiei.

Cea mai importantă etapă a selecției este promovarea testului FEAST, dezvoltat de EUROCONTROL și considerat unul dintre cele mai complexe sisteme de evaluare pentru viitorii controlori de trafic aerian.

Testarea urmărește viteza de reacție, memoria, orientarea în spațiu, atenția distributivă și capacitatea de a lua decizii rapide și corecte.

Procesul de recrutare cuprinde trei etape. Primele două constau în teste susținute pe calculator, în limba engleză, iar ultima etapă este interviul. Candidații admiși trebuie apoi să promoveze examinările medicale și psihologice și să obțină certificatul medical necesar exercitării profesiei.

Promovarea concursului nu înseamnă ocuparea imediată a postului de controlor de trafic aerian.

Persoanele selectate sunt angajate inițial ca personal aflat în formare și urmează un program complex de pregătire profesională. Pe durata acestei perioade, contractul este încheiat pe durată determinată, iar remunerația este reprezentată de salariul minim pe economie.

Abia după finalizarea pregătirii și obținerea licențelor și calificărilor necesare, aceștia pot ocupa efectiv postul și beneficia de salariile care plasează această profesie printre cele mai bine plătite din România.

În prezent, ROMATSA nu a publicat o nouă sesiune de recrutare pentru anul 2026.

Persoanele interesate de această profesie trebuie să urmărească pagina oficială de cariere a instituției, unde sunt anunțate toate concursurile atunci când sunt disponibile posturi.