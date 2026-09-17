Noile reguli privind transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România începând de joi, 17 septembrie 2026. Hotărârea Guvernului nr. 614/2026 modifică normele privind controalele, documentele, marcajele și condițiile de transport și introduce o nouă clasificare a abaterilor în trei categorii de risc.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 683 din 18 august 2026 și transpune în legislația românească Directiva delegată (UE) 2025/1801. Pentru transportatorii rutieri, una dintre principalele schimbări este modul în care autoritățile vor încadra neregulile constatate în timpul controalelor, în funcție de riscul pe care îl prezintă.

Categoria I cuprinde cele mai grave încălcări ale regulilor ADR. Sunt vizate situațiile care pot genera un risc ridicat de deces, vătămări corporale grave sau daune importante asupra mediului.

În cazul unor astfel de abateri, autoritățile pot dispune măsuri corective imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Printre situațiile prevăzute se află transportul unor mărfuri periculoase al căror transport este interzis, scurgerile de substanțe periculoase, utilizarea unor vehicule, cisterne, containere sau ambalaje neomologate și transportul fără documentele necesare.

În categoria I intră și lipsa unui certificat ADR valabil al conducătorului auto, încălcarea interdicției de a fuma sau folosirea unor mijloace de transport care nu corespund cerințelor aplicabile.

O atenție specială este acordată și identificării vehiculului. Lipsa plăcilor de semnalizare portocalii, a marcajelor sau a altor elemente obligatorii poate constitui o abatere gravă atunci când acestea nu permit identificarea corectă a mărfii transportate. Regulile vizează inclusiv situațiile în care marcajele există, dar sunt acoperite, mascate sau amplasate astfel încât nu pot fi văzute clar din exterior.

Categoria a II-a se referă la abateri care prezintă un risc de vătămare corporală sau de producere a unor daune asupra mediului.

În această categorie pot fi încadrate, între altele, transportul mărfurilor în ambalaje deteriorate, închiderea necorespunzătoare a cisternelor, vehiculelor sau coletelor, lipsa instrucțiunilor scrise conforme ADR și parcarea ori nesupravegherea necorespunzătoare a vehiculului. Este prevăzută și situația transportării unor persoane care nu fac parte din echipaj.

În cazul acestor abateri, deficiențele trebuie remediate, în funcție de situație, la locul controlului sau într-un termen care permite finalizarea transportului.

A treia categorie este rezervată neregulilor considerate cu risc scăzut pentru persoane sau mediu. Spre deosebire de prima categorie, constatările de acest tip nu impun în mod necesar măsuri corective pe loc.

Printre exemple se află anumite probleme privind dimensiunile plăcilor de semnalizare sau ale simbolurilor, lipsa unor informații din documentele de transport și situația în care șoferul nu are asupra sa certificatul ADR, dar există dovezi că deține un certificat valabil.

Hotărârea introduce și modificări privind responsabilitățile întreprinderilor care desfășoară activități cu mărfuri periculoase.

Companiile trebuie să transmită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii un raport anual privind activitatea desfășurată, conform cerințelor prevăzute de normele referitoare la consilierii de siguranță. Pentru mărfurile periculoase de mare risc se aplică, de asemenea, cerințele de securitate prevăzute în capitolul 1.10 din ADR.

Actul normativ introduce explicit și autorizarea activității de transport rutier de materiale radioactive. În plus, sunt actualizate regulile privind vehiculele înmatriculate sau puse în circulație în alte state membre ale Uniunii Europene.

Instituțiile cu atribuții de control trebuie să transmită anual Ministerului Transporturilor date privind verificările efectuate. Raportarea trebuie să includă numărul controalelor, numărul vehiculelor verificate, tipurile de abateri constatate și sancțiunile aplicate. Termenul prevăzut este 31 mai pentru datele aferente anului precedent.

La nivel european, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene, până la 31 decembrie în fiecare an par, rapoartele referitoare la cei doi ani precedenți.

Hotărârea Guvernului nr. 614/2026 a fost adoptată la 14 august și publicată în Monitorul Oficial la 18 august. Potrivit actului normativ, acesta intră în vigoare la 30 de zile de la publicare, respectiv 17 septembrie 2026.

Pentru transportatorii de mărfuri periculoase, schimbarea aduce un sistem mai detaliat de clasificare a neregulilor și stabilește mai clar situațiile în care o abatere poate conduce la măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului.