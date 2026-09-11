Sistemul TollRo, prin care tariful rutier pentru vehiculele de transport marfă va fi calculat în funcție de distanța parcursă, începe să fie aplicat de la 1 octombrie 2026, însă interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră (SETRE/EETS), este prevăzută abia pentru 15 ianuarie 2027. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) atrage atenția asupra riscurilor din această perioadă de tranziție și cere autorităților să clarifice înainte de 1 octombrie soluțiile disponibile transportatorilor.

CONAF transmite că semnalul de alarmă a fost ridicat de Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA, membru al organizației, în legătură cu capacitatea mecanismelor disponibile în perioada de tranziție de a susține volumul și complexitatea activității flotelor comerciale.

Organizația susține modernizarea sistemului de taxare rutieră și principiul „plătești cât circuli”, însă consideră că reforma nu trebuie să transforme obligația de conformare într-un risc suplimentar pentru companii.

„Semnalul transmis de Patronatul Industriei de Transport şi Logistică ASTRA, membru CONAF, indică faptul că problema constă în capacitatea mecanismelor disponibile în perioada de tranziţie de a susţine, fără blocaje administrative şi operaţionale, volumul şi complexitatea activităţii flotelor comerciale. CONAF susţine modernizarea sistemului de taxare rutieră şi principiul «plăteşti cât circuli». O reformă necesară nu trebuie însă să transforme o obligaţie de conformare într-un risc suplimentar pentru companii, cu atât mai mult atunci când transportul rutier reprezintă infrastructura prin care funcţionează producţia, distribuţia, agricultura, retailul şi exporturile României”, se precizează într-un comunicat al organizației.

Potrivit informării oficiale CNAIR publicate prin Registrul Național Electronic RoSETRE, 31 august 2026 a fost termenul pentru implementarea infrastructurii și sistemelor STRR și TollRo. Calendarul oficial prevede aplicarea tarifelor începând cu 1 octombrie 2026 și operaționalizarea interoperabilității europene de la 15 ianuarie 2027.

În paralel, UNTRR a anunțat la 8 septembrie că tichetul de rută va fi disponibil începând cu 1 octombrie 2026. Soluțiile de plată prin echipamentele VDO Link și OBU 5+ urmează să fie puse la dispoziția transportatorilor prin UNTRR de la 15 ianuarie 2027, menționează CONAF.

La data de 11 septembrie 2026, pagina publică a Registrului Național Electronic RoSETRE afișa că nu există furnizori SETRE înregistrați și nici furnizori principali de servicii înregistrați. Secțiunea este, în același timp, marcată ca fiind în curs de construcție.

CONAF consideră că, în condițiile în care aplicarea TollRo începe la 1 octombrie, este necesară clarificarea publică a stadiului autorizării furnizorilor și a soluțiilor care vor fi efectiv disponibile transportatorilor.

Organizația solicită, înainte de intrarea în vigoare a sistemului, clarificarea soluțiilor disponibile operatorilor, confirmarea testării sistemului în condiții de volum ridicat și stabilirea procedurilor aplicabile în cazul unor disfuncționalități tehnice care nu sunt imputabile transportatorilor.

TollRo schimbă mecanismul actual de tarifare pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Tariful nu mai este stabilit în funcție de perioada de utilizare a drumului, ci în funcție de distanța efectiv parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii EURO a vehiculului.

Legislația prevede trei modalități de achitare a TollRo. Prima este prin intermediul unui furnizor SETRE, utilizând echipamente de bord. A doua este prin tichet de rută achitat înaintea efectuării deplasării, iar a treia prin aplicația mobilă gratuită pusă la dispoziție de CNAIR pentru vehiculele înmatriculate în România.

În cazul tichetului de rută, operatorul trebuie să declare corect datele vehiculului și să identifice fiecare deplasare prin data efectuării acesteia, punctul de origine, punctele intermediare și destinația. Tichetul este valabil pentru trecerea declarată, în condițiile și în intervalul prevăzute de lege.

Pentru utilizarea aplicației mobile, dispozitivul aflat la bord trebuie să fie permanent funcțional pe durata utilizării domeniului SETRE România, conectat la internet și la date mobile și să aibă funcția de geolocalizare activă.

Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF, consideră că problema este legată de succesiunea etapelor de implementare a sistemului.

„Problema TollRo este ordinea în care statul face lucrurile. România cere companiilor să se conformeze de la 1 octombrie, în timp ce interoperabilitatea europeană este prevăzută pentru 15 ianuarie. Între cele două date există mai mult decât un decalaj tehnic, există un risc economic. În transport, câteva minute pierdute într-un sistem administrativ se pot transforma în ore de întârziere într-un lanţ logistic, costuri într-un contract şi, în cele din urmă, preţuri mai mari în economie. O reformă nu este funcţională atunci când obligaţia vine înaintea infrastructurii care trebuie să o facă posibilă”, a declarat Cristina Chiriac în comunicat.

Potrivit CONAF, riscul identificat de ASTRA nu trebuie privit exclusiv prin prisma unei eventuale opriri fizice a camioanelor. Un blocaj poate apărea și administrativ, prin timpul suplimentar necesar pentru declararea și gestionarea rutelor, erori în configurarea deplasărilor, indisponibilități tehnice sau de conectivitate și întârzieri în remedierea incidentelor.

CONAF solicită autorităților responsabile să clarifice și să facă publice, înainte de aplicarea efectivă a TollRo, mai multe aspecte legate de funcționarea sistemului.

Organizația cere un plan operațional pentru perioada 1 octombrie 2026 - 15 ianuarie 2027, care să precizeze soluțiile disponibile operatorilor de transport și modul în care acestea pot fi utilizate pentru administrarea flotelor cu volume ridicate de operațiuni.

De asemenea, CONAF solicită informații privind stadiul autorizării furnizorilor SETRE și al validării soluțiilor bazate pe echipamente de bord, precum și stadiul operațional al aplicației mobile CNAIR, astfel încât transportatorii să își poată pregăti din timp infrastructura tehnică și procedurile interne.

O altă solicitare vizează confirmarea efectuării testelor de capacitate, disponibilitate și reziliență ale STRR/TollRo, inclusiv în scenarii cu un volum ridicat de operațiuni simultane, precum și existența unor proceduri de continuitate în cazul indisponibilității unor componente ale sistemului.

CONAF cere și clarificarea procedurii și a regimului aplicabile în situația în care plata nu poate fi realizată sau înregistrată corect din cauze tehnice neimputabile operatorului. Organizația solicită ca modalitatea de documentare, remediere și contestare să fie stabilită astfel încât o disfuncționalitate tehnică demonstrabilă să nu fie tratată automat drept neconformare a operatorului economic.

În plus, CONAF solicită un mecanism de asistență operațională disponibil permanent, cu canale clare de contact și timpi de răspuns adecvați unui sistem utilizat 24 de ore din 24.

Cristina Chiriac a declarat că simpla stabilire a unei date de intrare în vigoare nu este suficientă pentru ca un sistem să fie considerat funcțional.

„Un sistem nu este pregătit pentru că are o dată de intrare în vigoare. Este pregătit atunci când poate funcţiona la scară. Statul poate stabili termenul unei obligaţii, dar nu poate transfera companiilor costul propriilor întârzieri tehnologice”, a mai declarat Cristina Chiriac.

CONAF consideră că data de 1 octombrie trebuie să fie termenul de la care sistemul funcționează, nu momentul de la care transportatorii încep să-i testeze limitele.

Organizația susține că, dacă autoritățile nu pot demonstra înainte de această dată funcționalitatea, capacitatea și continuitatea TollRo în condiții reale de trafic, calendarul aplicării trebuie reevaluat.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este prima confederație patronală din România dedicată antreprenoriatului feminin. Organizația reunește companii cu peste 245.000 de angajați din toate domeniile economiei, prin 33 de sucursale teritoriale.