Leul, în picaj. Euro a ajuns la 5,3447 lei. Și Robor a crescut, vineri

Moneda euro a crescut, în ședința de tranzacționare de vineri, până la o cotație de 5,3447, după ce cu o zi în urmă fusese cotată la 5,2777, potrivit Băncii Naționale a României (BNR).

Scăderea abruptă a monedei naționale vine în ziua în care România așteaptă anunțul cu privire la ratingul suveran al agenției Standard&Poor’s.

Aprecierea euro față de leu a fost de aproape 1,27 la sută.

Recordul anterior, de 5,2788 lei pentru un euro, a fost înregistrat pe 23 septembrie. În numai nouă zile, euro a ajuns astfel cu aproape 6,6 bani peste acel nivel.

Căderea leului fusese anticipată încă de joi după-amiază pe piața interbancară, când un euro a urcat brusc de la circa 5,28 lei și a trecut de pragul psihologic de 5,34 lei.

Cel mai mic curs din ultimii zece ani a fost de 4,4484 lei pe euro, iar media perioadei a fost de 4,8638 lei. Leul a scăzut față de valute și aur

Leul a scăzut vineri față de aproape toate valutele. De exemplu, un dolar american (USD) a fost cotat la ședința de tranzacționare a BNR la 4,7519 lei, față de 4,6765 cu o zi în urmă.

Aurul s-a scumpit cu 13 lei, până la 6392010 lei pe gram, după ce joi fusese cotatl la 625,5988 lei pentru un gram.

Reamintim că evaluarea S&P Global Ratings de vineri este esențială pentru România, deoarece țara se află deja pe ultima treaptă a categoriei „investment grade”.

Agenția acordă în prezent României ratingul BBB- pentru datoria pe termen lung și A-3 pentru cea pe termen scurt, ambele cu perspectivă negativă.

O eventuală retrogradare cu o treaptă ar însemna ieșirea României din categoria recomandată investițiilor, cu posibile efecte asupra costurilor de finanțare și percepției investitorilor.

S&P urmărește în special capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a reduce deficitul bugetar.

La evaluarea precedentă, agenția estima un deficit de 6,5% din PIB în 2026 și 5,5% în 2027 și avertiza că o abatere semnificativă de la acest traseu sau întârzierile în accesarea fondurilor europene ar putea constitui motive pentru o reducere a ratingului.

În același timp, agenția consideră relevant blocajul politic doar prin efectul său asupra capacității statului de a adopta și implementa politici publice. România a trecut în vară de evaluările Fitch și Moody’s, ambele agenții menținând ratingurile în categoria investment grade, dar cu perspectivă negativă.