Președintele Nicușor Dan spune că nu dorește să anticipeze rezultatul evaluării pe care agenția Standard & Poor’s urmează să o anunțe vineri seară, însă susține că situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an sau șase luni. Șeful statului afirmă, de asemenea, că există un acord politic privind necesitatea ca Ministerul Finanțelor să fie condus de un profesionist, indiferent de formula viitorului guvern.

Întrebat la ce rezultat se așteaptă din partea agenției de rating, Nicușor Dan a evitat să facă o estimare.

„Nu vreau să anticipez eu o evaluare a unui terț, însă, și pentru cetățenii României, și pentru organismele financiare, în special cele care au împrumutat România, vreau să repet niște lucruri. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum șase luni și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a insistat și asupra existenței unui consens politic în ceea ce privește unele dintre măsurile importante pentru România, menționând în acest context programele SAFE și PNRR.

Președintele a apreciat efortul Parlamentului de a adopta mai multe acte normative necesare pentru PNRR, chiar dacă unele dintre acestea ar fi trebuit aprobate mai devreme.

El a menționat legile referitoare la biodiversitate și Agenția Națională de Integritate și a susținut că România a ajuns la un grad de realizare de 92% în cadrul PNRR.

„A fost un efort, bineînțeles că ideal ar fi fost legile importante pe PNRR să le fi dat acum 2 ani, acum 3 ani, dar a fost un efort”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a transmis și un mesaj referitor la Ministerul Finanțelor, susținând că liderii politici sunt de acord ca instituția să fie condusă de un specialist.

„Toți liderii politici sunt de acord că persoana de la Ministerul de Finanțe, oricare va fi guvernul, va fi o persoană profesionistă în domeniul ăsta”, a spus președintele.

Nicușor Dan a precizat că acesta este și mesajul pe care l-a transmis în discuțiile cu investitorii, în contextul în care consideră că percepția publică asupra situației economice poate fi uneori mai alarmistă decât realitatea.

Evaluarea Standard & Poor’s privind ratingul suveran al României este așteptată vineri seară.