Euro scade puternic în fața dolarului. Ce se întâmplă cu leul

Dolarul american se îndreaptă spre cea mai mare creștere lunară față de euro din ultimele 14 luni, în timp ce moneda europeană a coborât marți la 1,1312 dolari, cel mai redus nivel din mai 2025, potrivit Reuters. În septembrie, dolarul s-a apreciat cu aproape 2,5% față de euro, pe fondul diferențelor dintre perspectivele economice și de politică monetară din Statele Unite și zona euro.

Evoluția este urmărită și în România, pentru că un dolar mai puternic poate influența costul unor importuri și al materiilor prime cumpărate în moneda americană. Efectul asupra populației nu este însă unul automat: prețurile finale depind de evoluția petrolului și gazelor, de cursul leului, de taxe și de costurile companiilor.

Unul dintre factorii care susțin moneda americană este perspectiva privind dobânzile din Statele Unite. Randamentele titlurilor de stat americane au urcat puternic, iar randamentul obligațiunilor pe 10 ani a depășit 5%, nivel care nu mai fusese atins din 2007. Investitorii urmăresc în acest context datele privind inflația și piața muncii, care pot influența următoarele decizii ale Federal Reserve.

În același timp, economia europeană este afectată de presiunile de pe piața energiei și de incertitudinile politice și fiscale. Prețurile gazelor naturale europene au urcat semnificativ în septembrie, în timp ce situația finanțelor publice din Franța a contribuit la creșterea diferenței dintre randamentele obligațiunilor franceze și germane.

Prima de randament pentru obligațiunile franceze pe 10 ani a depășit 115 puncte de bază față de titlurile germane, cel mai ridicat nivel din 2012, potrivit Reuters. Presiunile sunt legate de deficitul bugetar ridicat și de incertitudinea politică înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Aprecierea dolarului nu înseamnă că piața consideră sigură o nouă majorare rapidă a dobânzilor în SUA.

John Williams, președintele Federal Reserve Bank of New York, a declarat marți că, după decizia de majorare a dobânzii din septembrie, „nu este nevoie de urgență” pentru o nouă creștere. El a spus că evoluția viitoare a economiei și datele care urmează să fie publicate ar trebui să ghideze următoarea decizie.

Declarația a determinat piețele să reducă așteptările privind o majorare a dobânzii chiar la reuniunea din octombrie. Investitorii acordă însă o atenție deosebită datelor privind inflația și raportului privind piața muncii din SUA, programat pentru vineri.

Pentru România, una dintre principalele consecințe potențiale vine prin importurile care sunt plătite în dolari.

Companiile care cumpără materii prime, produse, echipamente sau servicii facturate în moneda americană trebuie să plătească mai mulți lei dacă dolarul se apreciază față de moneda națională. Costul suplimentar poate fi absorbit de companie, transferat parțial în preț sau compensat prin alte mecanisme comerciale.

Un canal important este piața petrolului. Cotațiile internaționale ale petrolului sunt exprimate în dolari, ceea ce înseamnă că evoluția cursului poate influența costul importurilor pentru țările care cumpără energie de pe piețele internaționale.

Totuși, prețul benzinei și al motorinei în România nu depinde exclusiv de cursul dolarului. În calcul intră și prețul internațional al petrolului, marjele de rafinare și distribuție, taxele, costurile logistice și cursul leului față de dolar.

Același mecanism se aplică anumitor produse importate direct din Statele Unite sau din alte piețe unde contractele comerciale sunt denominate în dolari.

Aprecierea dolarului față de euro nu înseamnă automat o depreciere proporțională a leului. Pentru România trebuie urmărit separat cursul USD/RON, deoarece acesta este influențat atât de evoluția dolarului pe piețele internaționale, cât și de mișcarea leului față de euro.

Potrivit datelor prezentate pentru ședința de miercuri, dolarul a fost cotat la 4,6568 lei, față de 4,6397 lei în ședința precedentă, în timp ce euro a fost cotat la 5,2780 lei.

Prin urmare, pentru consumatori și companii, evoluția dolarului devine relevantă mai ales în cazul bunurilor și materiilor prime al căror preț este legat direct de moneda americană. O creștere a dolarului nu se traduce automat într-o scumpire generalizată în România.

Direcția dolarului în următoarea perioadă va depinde în mare măsură de datele economice din SUA și de mesajele Federal Reserve. Inflația, piața muncii și evoluția prețurilor la energie sunt printre indicatorii care pot modifica așteptările privind dobânzile.

În Europa, investitorii vor continua să urmărească prețurile energiei, situația finanțelor publice și evoluția politică din statele importante ale zonei euro.

Pentru România, impactul va depinde în principal de cursul USD/RON și de măsura în care importurile și materiile prime denominate în dolari se vor scumpi.

Pe scurt, dolarul traversează o perioadă de apreciere puternică față de euro, dar efectul asupra economiei românești nu este unul direct și uniform. Cele mai expuse sunt importurile și sectoarele care folosesc produse sau materii prime cotate în dolari, în special energia.