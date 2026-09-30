Presa în anii comunismului nu furniza articole despre ororile din viața de zi cu zi, nu pentru că acestea nu erau, ba chiar pot spune că numărul grozăviilor era comparabil cu nenorocirile care se consumă și astăzi, dar politica de stat impunea ca imaginea societății socialiste multilateral dezvoltate să nu fie alterată de fapte reprobabile.

În acele (puține) cazuri apăreau articole în presa centrală. Nu vă gândiți la ”cearceafurile” de relatări cu care v-am obișnuit noi în anii 1990, nici la tinerii care citesc din oră în oră același comunicat în fața aceleiași clădiri, dar pentru televiziuni diferite, nu, era vorba de scurte comunicate, atent redactate de autorități. Rar se întâmpla ca unei crime să i se acorde spațiu în ziare, iar asta nu se întâmpla pe prima pagină. Acolo, locul era rezervat realizărilor clasei muncitoare.

În cazul ”Vampirului din București”, în 1971, publicarea unui comunicat se impunea, pentru că seria de crime a studentului la Veterinară provocase o furie publică și, mai ales, indusese o stare de spaimă. Literalmente, femeile evitau să iasă pe stradă după ce se aflase că un nebun atacă, violează, ucide și mușcă femei surprinse singure pe întuneric!

Numai că, deși reinstaurarea liniștii în București era vitală pentru autorități, Miliția a amânat cu 9 zile (!) anunțarea succesului incotestabil al criminaliștilor români.

Condamnat la moarte, Rîmaru a fost executat prin împușcare la 23 octombrie 1971. Spre final, aveți și comunicatul despre sentința de la Tribunalul București, după procesul desfășurat în zilele 1-3 septembrie 1971. Decizia a fost menținută la apel și recurs. Procesul s-a desfășurat în ședință publică.

Pe 24 octombrie 1971, în toate ziarele apărea o notiță și mai scurtă, o puteți parcurge la sfârșitul textului. Informația o intuiți, nu?

În ultimul timp, în Capitală au fost săvîrșite mai multe infracțiuni de omor și tîlhărie asupra unor femei, crime care, prin caracterul lor odios și feroce, au indignat opinia publică.

Organele de miliție, securitate și procuratură, cu sprijinul unor organizații de stat, obștești și al cetățenilor, desfășurînd o intensă activitate organizatorică și de investigare, cercetare și folosind un complex de mijloace tehnico științifice și criminalistice moderne, au reușit să identifice și să aresteze pe criminal.

Acesta este Rîmaru Ion, născut la 12 octombrie 1946 în Corabia, student în anul III la Facultatea de medicină veterinară din București, cu ultimul domiciliu la Căminul de studenți din b-dul Mărăști nr. 59.

Susnumitul, în anul 1965, a mai suferit o condamnare pentru tîlhărie.

Pînă în prezent odiosul criminal a recunoscut că a comis patru omoruri, șase tentative de omor și o tîlhărie ale căror victime au fost femei. Cercetările sînt continuate de organele de urmărire penală. Cetățenii care cunosc anumite fapte legate de activitatea criminalului sînt rugați să se adreseze Inspectoratului general al miliției.

La Tribunalul Municipiului București s-a desfășurat procesul odiosului asasin Rîmaru Ion, ale cărui crime comise în Capitală asupra unor femei au indignat întreaga opinie publică din țara noastră.

Criminalul și-a recunoscut în instanță toate faptele — 3 omoruri deosebit de grave, un omor calificat, 6 tentative de omor deosebit de grave, 5 violuri, o tentativă de viol, o tâlhărie în dauna avutului obștesc, două tîlhării în dauna avutului personal, un furt calificat în dauna avutului obștesc, 3 furturi calificative în dauna avutului personal. Bestialul asasin a fost condamnat la pedeapsa capitală.

În urma respingerii recursului asupra sentinței de condamnare la moarte a odiosului criminal Ion Rîmaru, aceasta a rămas definitivă. Sentința a fost executată.