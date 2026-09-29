Republica Moldova ar putea trece la moneda euro după aderarea la Uniunea Europeană, însă momentul unei asemenea schimbări va depinde atât de îndeplinirea criteriilor economice necesare, cât și de o decizie politică, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.

Ea consideră că adoptarea monedei europene ar reprezenta, în perspectivă, un pas firesc în procesul de integrare economică.

Întrebată dacă Republica Moldova ar avea de câștigat prin renunțarea la leul moldovenesc și adoptarea euro după intrarea în UE, Anca Dragu a indicat mai multe avantaje economice. Printre acestea se numără reducerea costurilor de tranzacționare și creșterea mobilității financiare, relatează NordNews.

„Din punct de vedere economic — da, în cele din urmă țara devine membră a Uniunii Europene și, mai devreme sau mai târziu, devine și membră a zonei euro”, a declarat șefa BNM.

Ea a precizat că momentul în care Moldova ar putea face această trecere reprezintă o chestiune de decizie, dar că, din perspectiva sa de economist, există numeroase avantaje în utilizarea aceleiași monede.

Dragu a atras însă atenția că aderarea la zona euro presupune mai mult decât simpla intrare în Uniunea Europeană. O țară trebuie să atingă un anumit nivel de convergență economică și să îndeplinească criteriile europene necesare pentru adoptarea monedei unice.

Guvernatoarea BNM a oferit drept exemplu Croația, care a aderat la Uniunea Europeană în 2013 și a adoptat euro zece ani mai târziu. În același timp, Polonia, Cehia, Ungaria și România au optat pentru un parcurs mai lent către moneda unică europeană.

Potrivit lui Dragu, utilizarea aceleiași monede devine posibilă pe măsură ce economiile statelor ajung să fie mai asemănătoare și mai strâns interconectate.

„Este un proces natural de integrare”, a explicat aceasta.

Astfel, o eventuală aderare a Republicii Moldova la UE nu ar însemna automat și trecerea la euro. Pentru adoptarea monedei europene ar fi necesare îndeplinirea criteriilor de convergență și parcurgerea etapelor specifice aderării la zona euro.