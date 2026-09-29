SpaceX a reușit luni, 28 septembrie, să trimită Starship pe orbită pentru prima dată, în timpul celei de-a 14-a misiuni de testare, și a lansat 26 de sateliți Starlink V3, însă o oprire prematură a unuia dintre motoare a determinat compania să scurteze semnificativ durata zborului. Misiunea a decolat de la baza Starbase din Texas și reprezintă un moment important pentru programul destinat dezvoltării unui sistem de transport spațial complet reutilizabil.

Starship a ajuns pe orbită după separarea de propulsorul Super Heavy, iar nava a efectuat manevra de inserție orbitală. La scurt timp după aceea, unul dintre motoarele sale s-a oprit înainte de momentul planificat. În ciuda problemei, echipa SpaceX a continuat misiunea și a reușit să plaseze sateliții în spațiu.

Lansarea a avut loc de la complexul SpaceX din Starbase, Texas, pe 28 septembrie. Starship este alcătuită din nava propriu-zisă și propulsorul Super Heavy, cele două componente fiind proiectate pentru a face parte dintr-un sistem reutilizabil.

Primele 13 zboruri Starship au fost efectuate pe traiectorii suborbitale. Misiunea Flight 14 a avut ca obiectiv principal realizarea unei inserții pe orbită, ceea ce a reprezentat o etapă nouă pentru program.

După separarea celor două trepte, Starship a continuat singură ascensiunea. Nava a efectuat apoi arderea necesară pentru intrarea pe orbită, înainte de a trece la următoarea etapă a misiunii.

Zborul fusese planificat inițial să dureze aproximativ 10 ore și să includă mai multe orbite în jurul Pământului. O problemă apărută la unul dintre motoarele treptei superioare a schimbat însă planul inițial.

SpaceX a decis să nu continue toate obiectivele prevăzute pentru misiune și să readucă nava pe Pământ mai devreme. Potrivit Reuters, durata zborului a fost redusă la aproximativ trei ore.

Chiar și în aceste condiții, nava a reușit să atingă orbita și să îndeplinească una dintre cele mai importante sarcini ale zborului: desfășurarea sateliților Starlink.

Starship a transportat și a desfășurat 26 de sateliți Starlink V3, marcând prima utilizare a noii generații de sateliți în cadrul unei misiuni orbitale Starship.

Starship achieved orbit on its first attempt and successfully delivered Starlink V3 satellites to space for the first time → https://t.co/LwJ4g6dNZ3 pic.twitter.com/pnd3k8x6E0 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

SpaceX precizase înaintea lansării că fiecare satelit Starlink V3 ar urma să adauge aproximativ 1 Tbps de capacitate rețelei, ceea ce ar însemna până la 26 Tbps pentru întregul lot transportat de această misiune. Compania estima că noua generație va crește semnificativ capacitatea și viteza rețelei Starlink.

Misiunea a avut astfel și o componentă operațională, nu doar una experimentală. Sateliții au fost efectiv livrați pe orbită, în timp ce Starship a continuat să fie testată ca vehicul reutilizabil.

Zborul Flight 14 reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea sistemului Starship-Super Heavy. Obiectivul pe termen lung al SpaceX este realizarea unui vehicul capabil să transporte încărcături și, ulterior, echipaje în mod repetat către orbita terestră, Lună și alte destinații.

Compania continuă să testeze atât performanța motoarelor, cât și protecția termică a navei. Pentru această misiune au fost introduse mai multe modificări ale scutului termic, inclusiv îmbunătățiri ale sistemului de fixare a plăcilor și teste privind reutilizarea unor componente.

În același timp, problema motorului va furniza date suplimentare pentru dezvoltarea următoarelor versiuni ale vehiculului. Pentru un program aflat încă în faza de testare, fiecare zbor are rolul de a valida componente și proceduri înaintea unor misiuni mai complexe.