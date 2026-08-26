Compania spațială SpaceX își pregătește o extindere masivă a operațiunilor prin construcția unui nou centru dedicat lansării rachetelor Starship. Proiectul va fi amplasat în sudul statului american Louisiana, iar lucrările la acest al patrulea port spațial al companiei sunt programate să înceapă în cursul anului viitor, conform unui anunț comun făcut cu autoritățile locale, informează Reuters.

Noul amplasament, denumit Starbase Louisiana, se va întinde pe o suprafață impresionantă de 50.585 de hectare. Această infrastructură va permite extinderea zborurilor rachetei Starship dincolo de baza principală din sudul statului Texas. Reprezentanții companiei au precizat că noul complex este proiectat pentru a susține „mii de zboruri Starship pe an.”

Anunțul oficial a fost făcut în apropierea terenului selectat din comitatul Vermilion. La evenimentul de prezentare au fost prezenți guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, alături de numeroși oficiali de rang înalt.

Zona aleasă pentru dezvoltare este una de coastă și mlaștină, având o dimensiune de peste opt ori mai mare decât suprafața cartierului Manhattan din New York. Conform planurilor SpaceX, complexul va fi transformat într-un "port spațial autosustenabil".

Noul Starbase va include "facilități pentru producția de combustibil, generarea de energie, operațiuni de transport maritim de mare tonaj, unități de procesare a vehiculelor spațiale și un aeroport", au detaliat reprezentanții companiei americane.

Guvernatorul Jeff Landry a subliniat importanța strategică a acestei investiții majore pentru întreaga regiune, declarând că acordul reprezintă „un moment de cotitură” pentru Louisiana.

„Acest proiect înseamnă mult mai mult decât oțel, tehnologie și capital. Înseamnă locuri de muncă pentru familiile noastre. Reprezintă un impuls pentru comunitățile noastre și o măsură de protecție pentru regiunile noastre costiere”, a adăugat el.

În prezent, SpaceX își desfășoară lansările din trei locații majore: Cape Canaveral din Florida, Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California și complexul Starbase din sudul statului Texas. Orașul construit de companie în Texas găzduiește până în prezent principalele unități de dezvoltare și testare pentru sistemul de rachete Starship. Noul centru din Louisiana va completa această rețea și va crește semnificativ capacitatea operațională a companiei.