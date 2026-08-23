Federația „Solidaritatea Sanitară” a lansat o consultare publică la nivel național prin care angajații din sistemul de Sănătate sunt invitați să evalueze proiectul legii salarizării și să spună dacă acesta ar trebui acceptat sau respins.

Salariații sunt chemați să verifice modul în care prevederile proiectului le-ar modifica veniturile și să precizeze dacă, în urma aplicării acestuia, ar avea parte de scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor aflate în plată.

Federația le recomandă angajaților să utilizeze comparatorul salariilor din Sănătate, actualizat cu prevederile proiectului de lege în forma transmisă la 20 august 2026.

„Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a verifica care ar fi veniturile generate de aplicarea proiectului de lege şi care este raportul lor cu veniturile existente deja în plată”, a transmis Federația „Solidaritatea Sanitară”.

După verificarea situației salariale, angajații pot completa formularul de consultare publică și pot indica impactul pe care proiectul de lege l-ar avea asupra propriilor venituri.

Invitația la consultare este transmisă direct, prin SMS și e-mail, către aproximativ 60.000 de angajați din Sănătate. Federația utilizează, de asemenea, canalele sale de comunicare online.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a anunțat că rezultatele finale ale consultării vor fi transmise partidelor politice, pentru a putea fi luate în calcul în procesul de analiză a proiectului de lege.

„Rezultatele finale ale consultării vor fi transmise tuturor partidelor politice, astfel încât să le permită celor aleşi adoptarea unei decizii informate privitoare la proiectul legii salarizării, în acord cu interesele celor pe care-i reprezintă”, a precizat organizația sindicală.

Potrivit federației, rezultatele intermediare ale consultării vor putea fi urmărite de decidenți pe pagina dedicată acestui demers.

FSSR susține că o decizie privind acceptarea sau respingerea proiectului de lege ar trebui să fie precedată de consultarea angajaților din sectorul respectiv.

În paralel cu consultarea angajaților, Federația „Solidaritatea Sanitară” desfășoară o acțiune de convingere a parlamentarilor pentru modificarea unor prevederi din proiectul legii salarizării.

Printre solicitările sindicatului se află exceptarea unităților aflate în subordinea Ministerului Sănătății de la limita de 20% aplicată sporurilor și introducerea unei limite de 30% pentru aceste unități.

Federația mai solicită introducerea unui interval cuprins între 50% și 100% pentru tarifele orare suplimentare aferente muncii prestate în zilele libere și în sărbătorile legale.

O altă solicitare vizează asigurarea finanțării tuturor influențelor salariale generate de aplicarea noilor prevederi.

Poziția finală a Federației „Solidaritatea Sanitară” față de proiectul legii salarizării urmează să fie stabilită de organele sale colective de conducere, în funcție de rezultatele consultării angajaților.