Schimbări mari în Legea salarizării. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit joi, după discuțiile de la Palatul Cotroceni, o nouă variantă a Legii salarizării, în care punctul de referință este redus de la 4.100 la 4.000 de lei. Proiectul modifică grilele pentru mai multe categorii de bugetari, inclusiv medici, profesori, demnitari și personal din administrație, iar partidele urmează să decidă în zilele următoare dacă susțin forma propusă. La începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor ar urma să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan pentru a stabili dacă există consens politic asupra proiectului.

Una dintre principalele modificări din noua variantă privește valoarea punctului de referință, care coboară de la 4.100 de lei la 4.000 de lei. Documentul introduce și o regulă separată pentru valoarea de referință în valută aplicabilă personalului din străinătate. Calculul se va face pe baza cursurilor medii lei/euro și lei/dolar prevăzute în prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Se schimbă și mecanismul diferenței salariale tranzitorii.

În versiunea inițială, aceasta avea rolul de a menține venitul din noiembrie 2026 și intra în baza de calcul pentru toate drepturile raportate la salariu. Erau prevăzute și reguli privind reîncadrarea și personalul nou-angajat.

În noua variantă se stabilește că diferența se acordă atunci când noul salariu este mai mic decât nivelul din noiembrie 2026 și se diminuează pe măsură ce salariul crește. Sunt introduse și excluderi pentru anumite venituri provenite din fonduri europene, precum și pentru alte drepturi temporare sau variabile.

Modificări importante apar în cercetare, sănătate, cultură, diplomație și administrația publică. Reducerea punctului de referință de la 4.100 la 4.000 de lei înseamnă o scădere de 2,44% pentru funcțiile al căror coeficient rămâne neschimbat.

În cazul unor categorii, între care profesorii, coeficienții au fost majorați ușor și compensează o parte din reducerea punctului de referință. Pentru alte funcții, unde și coeficienții au fost micșorați, diferența poate fi mai mare.

Printre exemplele prezentate în proiect se află:

Medic primar: 16.400 → 16.000 lei brut

Medic specialist: 13.120 → 12.800 lei

Asistent medical principal cu studii superioare: 7.872 → 7.680 lei

Infirmieră: 5.699 → 5.560 lei

Profesor grad I, peste 25 ani: 9.758 → 9.680 lei

Profesor universitar, peste 25 ani: 16.400 → 16.000 lei

Președinte, la coeficient maxim: 32.800 → 32.000 lei

Premier, la coeficient maxim: 30.750 → 30.000 lei

Ministru, la coeficient maxim: 26.650 → 26.000 lei

Parlamentar, la coeficient maxim: 24.600 → 24.000 lei

În forma precedentă a proiectului pentru legea salarizării exista posibilitatea ca premiul de performanță destinat personalului didactic și didactic auxiliar din Anexa I să fie stabilit o dată la doi ani. Această prevedere a fost eliminată.

Noua versiune stabilește că, pentru personalul didactic și didactic auxiliar, premiul de performanță poate fi stabilit și achitat lunar, pentru o perioadă de trei ani. Unele gradații de merit deja acordate se vor transforma în premii de performanță și vor fi menținute până la expirarea perioadei pentru care au fost acordate.

Pentru celelalte categorii de personal, aplicarea mecanismului premiilor este amânată de la 2028 la 2029.

Indemnizația pentru titlul științific de doctor este prevăzută la 500 de lei brut pe lună, în anumite condiții.

Proiectul aduce modificări și pentru sistemul sanitar. Din 2027 este prevăzut un proiect-pilot național pentru unitățile sanitare cu paturi, care va putea include maximum 4% dintre unitățile din anumite rețele sanitare. Această prevedere nu exista în varianta din luna iulie.

Plata pentru activitatea din weekend crește de la 30% la 40%, iar cea pentru gărzile efectuate în zilele de sărbătoare urcă de la 20% la 30%.

Sporul maxim pentru condiții foarte periculoase crește de la 50% la 55%. Dispare și plafonarea la 10% sau 20% din personal pentru beneficiarii anumitor sporuri.

Salariile vor putea fi diferențiate în funcție de categoria spitalului și de secția în care lucrează angajatul. Proiectul introduce și posibilitatea acordării unui spor de până la 30% pentru activități cu caracter excepțional. Finanțarea acestuia este limitată la sursele prevăzute de Legea sănătății, iar criteriile vor fi aprobate anual de consiliile de administrație.