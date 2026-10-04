Odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor, umezeala din locuințe poate deveni o problemă pentru mulți români. Cei care locuiesc la bloc și nu au balcon sau posibilitatea de a usca hainele în aer liber sunt nevoiți să întindă rufele în interior, ceea ce poate favoriza apariția condensului și a mirosurilor neplăcute. Există însă câteva metode simple prin care poți reduce umiditatea și poți menține aerul proaspăt în casă, potrivit ABC News.

Mirosul de umezeală apare, de regulă, atunci când vaporii de apă se acumulează în interior, iar aerul nu circulă suficient. Problema este mai frecventă în sezonul rece, când ferestrele sunt deschise mai rar, iar diferențele de temperatură dintre interior și exterior favorizează formarea condensului. Uscarea hainelor în casă este una dintre situațiile care pot contribui la creșterea umidității. O cantitate importantă de apă ajunge în aer pe măsură ce rufele se usucă, iar acest lucru poate duce la apariția picăturilor pe geamuri, a petelor umede pe pereți și, în timp, a mucegaiului.

Mirosul neplăcut poate apărea și în dulapuri, în spatele mobilierului, în baie sau în colțurile camerelor slab ventilate. Dacă persistă, acesta poate indica o problemă mai serioasă, precum infiltrațiile de apă, condensul excesiv sau dezvoltarea mucegaiului.

Pentru persoanele care locuiesc la bloc, uscarea rufelor în interior este adesea singura soluție, mai ales în zilele ploioase sau când temperaturile scad. Totuși, câteva măsuri pot împiedica acumularea excesivă a vaporilor de apă.

În primul rând, este recomandat ca hainele să fie stoarse cât mai bine în mașina de spălat, pentru a elimina o cantitate cât mai mare de apă înainte de a fi întinse la uscat. De asemenea, este indicat ca suportul pentru rufe să fie amplasat într-o cameră bine aerisită, de preferat cu ușa închisă, pentru a limita răspândirea umezelii în restul locuinței.

Aerisirea regulată este la fel de importantă. Chiar dacă afară este frig, deschiderea largă a ferestrelor pentru câteva minute, de mai multe ori pe zi, poate ajuta la eliminarea aerului umed. Este de preferat ca aerisirea să fie scurtă și eficientă, în locul menținerii ferestrelor întredeschise pentru perioade lungi, ceea ce poate răci pereții.

O altă soluție este folosirea unui dezumidificator, care poate reduce cantitatea de apă din aer și poate grăbi uscarea hainelor. În plus, este important ca mobilierul să nu fie lipit complet de pereții exteriori, astfel încât aerul să poată circula și în zonele mai puțin accesibile.

Dacă mirosul de umezeală s-a instalat deja în locuință, simpla folosire a odorizantelor nu rezolvă problema. Acestea pot acoperi temporar mirosul, însă cauza trebuie identificată și înlăturată.

Un prim pas este verificarea pereților, a colțurilor camerelor, a ferestrelor și a zonelor din spatele dulapurilor, unde pot apărea pete de mucegai. De asemenea, trebuie verificate țevile și instalațiile sanitare pentru a identifica eventuale scurgeri sau infiltrații.

Curățarea regulată a suprafețelor și menținerea unei temperaturi constante în locuință pot contribui la reducerea condensului. În baie și în bucătărie, folosirea ventilatoarelor de evacuare, acolo unde există, ajută la eliminarea aburului produs în timpul dușurilor sau al gătitului.

Pentru a monitoriza situația, poate fi util un higrometru, un dispozitiv care măsoară umiditatea din aer. În general, nivelul recomandat pentru interior este cuprins între 30% și 50%, iar menținerea umidității sub 60% ajută la limitarea apariției mucegaiului.

Dacă mirosul persistă, apar pete extinse de mucegai sau pereții sunt umezi în mod constant, este important să fie identificată cauza, eventual cu ajutorul unui specialist. Eliminarea sursei de umezeală este esențială pentru ca problema să nu reapară, mai ales în sezonul rece.