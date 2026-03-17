Cât te costă curățenia de primăvară dacă apelezi la o firmă specializată. Care e soluția cea mai simplă

Primăvara este momentul ideal pentru a da casei și apartamentului un aer proaspăt. Din cauza programului încărcat, unele familii aleg să apeleze la firme specializate pentru curățenia de Paști, astfel încât să economisească timp și să se bucure de rezultate fără prea mult efort. Totuși, aceste servicii nu sunt la îndemâna oricui. În Capitală, firmele cer între 300 și 400 de lei pentru a curățenia generală într-o garsonieră. În mod evident, costurile cresc în cazul celor care locuiesc într-un apartament mai mare sau la casă.

Curățenia de întreținere presupune păstrarea locuinței curate în mod constant. Pentru o garsonieră, prețul începe de la 279 de lei pentru patru ore de muncă, iar un apartament cu două camere costă 299 de lei.

Tarifele cresc odată cu dimensiunea locuinței: trei camere – 329 de lei, patru camere – 359 de lei, cinci camere – 649 de lei. Pentru case sau vile cu până la cinci camere, prețul poate ajunge la 749 de lei. Unele firme menționează că produsele și echipamentele necesare sunt puse la dispoziție de client.

Curățenia generală presupune o igienizare completă a locuinței, de la geamuri până la mobilier și suprafețe greu accesibile. Tarifele pornesc de la 399 de lei pentru o garsonieră și pot ajunge la 1.499 de lei pentru o casă sau vilă cu cinci camere. Cei care locuiesc într-un apartament cu două camere trebuie să scoată din buzunar în jur de 700 de lei, iar cei care au un apartament cu trei camere trebuie să știe că prețul poate depăși 750 de lei. În cazul apartamentelor cu patru camere, tarifele ajung la 999 de lei.

Pe lângă curățenia de întreținere și generală, firmele specializate oferă servicii pentru mobilier și textile.

Tarifele pentru curățarea canapelelor pornesc de la 89 lei pentru un model cu două locuri și pot depăși pragul de 150 lei pentru canapele cu cinci locuri.

Curățarea saltelelor se face fie pe o singură față, cu 99 de lei, fie pe ambele fețe, la un preț 159 de lei. De asemenea, curățarea unui fotoliu pornește de la 50 de lei.

Tariful pentru curățarea mochetei și a covoarelor depinde de suprafață, tipul materialului și gradul de murdărie. În cazul mochetei, tarifele pornesc de la 5 lei pe metru pătrat, iar cei care care au covoare trebuie să știe că tarifele pornesc de la 10 lei pe metru pătrat.

Cei care vor o locuință curată constant pot apela la o menajeră. Un program obișnuit presupune cinci ore pe zi, de luni până vineri, cu un salariu lunar între 3.000 și 3.500 de lei, în funcție de experiență și de sarcinile impuse de proprietarii locuinței.