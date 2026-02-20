Social

Regula celor 10 minute explică modul în care poți menține locuința curată fără a face curățenie generală

Regula celor 10 minute explică modul în care poți menține locuința curată fără a face curățenie generalăfirma de curățenie. Sursa foto: Freepik
Conceptul cunoscut sub denumirea de „regula celor 10 minute” a devenit în ultimii ani una dintre cele mai populare metode de organizare domestică, fiind utilizat pentru menținerea ordinii în locuință fără a apela la sesiuni extinse de curățenie generală.

Metoda presupune alocarea zilnică a unui interval de aproximativ zece minute pentru activități simple de organizare sau igienizare, cu scopul de a preveni acumularea dezordinii în spațiul de locuit.

Potrivit specialiștilor în organizare a locuinței, menținerea curățeniei prin intervenții scurte și regulate poate reduce semnificativ timpul necesar pentru curățenia generală.

Experta în organizare Marie Kondo subliniază, în lucrările sale dedicate gestionării spațiului personal, că menținerea ordinii în mod constant reduce necesitatea intervențiilor majore asupra mediului domestic.

Intervențiile zilnice de scurtă durată pot preveni acumularea dezordinii

Psihologii specializați în comportament cotidian arată că sarcinile percepute ca fiind de scurtă durată sunt mai ușor de integrat în rutina zilnică, ceea ce contribuie la formarea unor obiceiuri sustenabile.

Conform unui raport publicat de American Psychological Association, activitățile repetitive de mică amploare sunt asociate cu o probabilitate mai mare de menținere a comportamentelor pozitive pe termen lung.

Aplicarea regulii celor 10 minute în activități precum aranjarea patului, spălarea vaselor sau organizarea suprafețelor de lucru poate preveni acumularea sarcinilor domestice.

Activitățile domestice scurte contribuie la reducerea stresului

Studiile privind mediul de locuit și starea de bine indică faptul că dezordinea poate influența nivelul de stres perceput de indivizi.

Cercetări realizate de Princeton University Neuroscience Institute arată că un mediu dezordonat poate afecta capacitatea de concentrare și poate crește nivelul de cortizol, hormon asociat stresului.

Menținerea unui spațiu organizat prin intervenții zilnice scurte poate contribui la reducerea acestui efect.

Curățenie în dressing

Curățenie în dressing. Sursa foto: Freepik.com

Curățenia constantă poate influența percepția asupra mediului de locuit

Specialiștii în igienă domestică recomandă intervenții regulate asupra spațiilor utilizate frecvent, cum ar fi bucătăria sau baia, pentru a limita acumularea bacteriilor.

Organizații precum Centers for Disease Control and Prevention recomandă igienizarea periodică a suprafețelor de contact pentru prevenirea răspândirii agenților patogeni.

Aplicarea regulii celor 10 minute poate facilita respectarea acestor recomandări fără a necesita alocarea unor intervale extinse pentru curățenie generală.

Formarea obiceiurilor poate reduce efortul necesar pentru întreținerea locuinței

Adoptarea unor rutine zilnice de organizare poate contribui la reducerea efortului necesar pentru menținerea unui spațiu curat.

Specialiștii în comportament susțin că repetarea unor sarcini simple în mod constant poate duce la automatizarea acestora, diminuând percepția asupra efortului implicat.

În acest context, regula celor 10 minute este utilizată ca metodă de prevenție a acumulării dezordinii și de menținere a unui mediu domestic organizat, fără a apela la sesiuni extinse de curățenie generală.

