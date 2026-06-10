Într-o dimineață însorită de mai, familia Popescu, o familie tânără din Sibiu, pornește în căutarea unui nou cămin. Cu un buget fix, aceștia se îndreaptă inițial către apartamentele din oraș, acolo unde prețul mediu a ajuns la 2.014 euro pe metru pătrat. Însă, pe măsură ce explorează opțiunile, încep să ia în considerare și posibilitatea unei case în comunele din jur, precum Șelimbăr. Diferențele sunt evidente: în timp ce un apartament de 60 de metri pătrați în oraș ar costa aproximativ 120.000 de euro, în afara orașului, pentru un buget similar, familia ar putea obține o casă cu curte. Alegerea nu este un moft, ci o socoteală atentă a ceea ce îți oferă orașul comparativ cu marginile sale.

Într-un oraș precum Sibiu, unde prețul mediu al locuințelor a ajuns la 2.014 euro pe metru pătrat, alegerea locuinței devine o provocare pentru multe familii tinere. Anul trecut, prețul era de 1.847 euro pe metru pătrat, dar acum vedem o creștere de 9%, ceea ce face ca achiziționarea unui apartament să fie un efort financiar considerabil.

Să luăm exemplul unei familii cu un venit mediu lunar de 6.025 lei. Pentru ei, un apartament de 60 de metri pătrați ar însemna un cost de aproximativ 120.000 de euro. O astfel de sumă implică, de obicei, un credit pe termen lung, care poate deveni o povară financiară. În acest context, mulți se văd nevoiți să își reorienteze căutările spre periferia orașului sau chiar spre comunele din jur.

De exemplu, Șelimbăr, o localitate situată la marginea Sibiului, devine tot mai atractivă pentru cei care doresc să evite prețurile ridicate din oraș. Cu un buget comparabil, aici se poate găsi adesea o casă cu curte. Totuși, prețurile variază semnificativ de la o zonă la alta, ceea ce înseamnă că este posibil să existe oferte care să se încadreze mai bine în bugetul unei familii tinere.

Creșterea numărului de tranzacții imobiliare, cu 956 înregistrate în mai 2026, arată că cererea rămâne ridicată. Totuși, pentru mulți, soluția viabilă este să caute locuințe la marginea orașului, unde pot găsi spațiu și confort la prețuri mai accesibile. Astfel, tendința de migrare spre periferie devine tot mai accentuată, influențată de prețurile în creștere din oraș.

Așadar, pentru multe familii tinere, alegerea între un apartament în oraș și o casă la margine nu este doar o decizie financiară, ci și una legată de stilul de viață pe care și-l doresc.

În ultimii ani, localitățile din jurul Sibiului au cunoscut o dezvoltare semnificativă, devenind o alternativă atractivă pentru cei care își doresc mai mult spațiu și un stil de viață mai liniștit. Selimbar este poate cel mai cunoscut exemplu, fiind practic lipit de oraș și oferind numeroase opțiuni rezidențiale.

Selimbarul a atras atenția multor familii tinere datorită cartierelor noi și ansamblurilor rezidențiale care au apărut în zonă. Cu un buget similar celui necesar pentru achiziționarea unui apartament de 60 de metri pătrați în Sibiu, care s-ar ridica la aproximativ 120.000 de euro, mulți cumpărători pot găsi adesea o casă cu curte în Selimbar sau în alte comune limitrofe. Astfel, zona Șelimbar, la marginea Sibiului devine o opțiune viabilă pentru cei care își doresc mai mult spațiu fără a se îndepărta prea mult de facilitățile urbane.

Acest fenomen nu se limitează doar la Selimbar. Alte comune din jurul Sibiului au cunoscut o creștere similară, dezvoltând cartiere noi care pun accent pe confort și accesibilitate. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că prețurile variază semnificativ de la o stradă la alta, fiind influențate de factori precum proximitatea față de oraș, accesul la transportul public și calitatea infrastructurii locale.

Pentru familiile tinere care se confruntă cu provocarea de a alege între un apartament în oraș și o casă la marginea acestuia, comunele limitrofe oferă o oportunitate de a combina avantajele vieții urbane cu cele ale unui mediu mai liniștit și mai verde. Spațiul suplimentar și posibilitatea de a avea o grădină proprie sunt factori decisivi pentru mulți cumpărători care se gândesc să se mute în aceste zone.

În concluzie, comunele din jurul Sibiului reprezintă o opțiune interesantă pentru cei care își doresc un stil de viață echilibrat, combinând beneficiile apropierii de oraș cu avantajele traiului într-un spațiu mai generos și mai verde.

Pentru o familie tânără din Sibiu, alegerea între un apartament în oraș și o casă cu curte la marginea acestuia poate fi o decizie complicată. Cu un buget comparabil celui necesar pentru achiziționarea unui apartament de 60 de metri pătrați, care costă în jur de 120.000 de euro, se poate găsi o casă cu curte în localitățile din apropierea orașului, cum ar fi Șelimbăr.

O casă cu curte aduce mai multe avantaje. În primul rând, spațiul exterior este un plus considerabil, mai ales pentru familiile cu copii sau pentru cei care iubesc natura. Curtea proprie nu oferă doar un loc de relaxare, ci și posibilitatea de a desfășura activități în aer liber, precum grădinăritul sau organizarea unor mese cu prietenii. De asemenea, o casă înseamnă adesea mai multe camere și posibilitatea de a avea un spațiu dedicat pentru birou, cameră de joacă sau chiar un mic atelier.

Un alt avantaj al locuirii într-o casă la marginea orașului este parcarea proprie. În timp ce în oraș, găsirea unui loc de parcare poate fi un adevărat calvar, la o casă, mașina își va găsi mereu locul lângă locuință. Această comoditate nu trebuie subestimată, mai ales pentru cei care folosesc mașina zilnic.

Pe de altă parte, o casă cu curte vine și cu responsabilități suplimentare. Întreținerea curții, a acoperișului sau a fațadei necesită timp și, uneori, costuri suplimentare. În plus, locuirea la marginea orașului poate însemna un acces mai dificil la anumite facilități, cum ar fi școlile, spitalele sau centrele comerciale.

Pentru cei care sunt interesați de casele cu curte din zona Sibiului, opțiunile sunt variate. De la locuințe pe două niveluri la case mai mici, fiecare familie poate găsi ceva potrivit nevoilor și bugetului său. Alegerea între un apartament și o casă cu curte depinde de stilul de viață și de prioritățile fiecărei familii, dar este clar că opțiunile sunt diverse și accesibile.

În contextul creșterii prețului mediu al locuințelor în Sibiu, tot mai multe familii tinere iau în considerare varianta mutării la marginea orașului. Această alegere aduce cu sine o serie de avantaje ce pot transforma o casă într-un adevărat cămin. Spațiul suplimentar și liniștea specifică unor astfel de zone pot face diferența pentru familiile în căutare de confort și intimitate.

Unul dintre principalele avantaje ale mutării la marginea orașului este spațiul generos pe care îl poți avea la dispoziție. De exemplu, cu un buget comparabil cu cel necesar achiziționării unui apartament de 60 mp în oraș, în comunele din jurul Sibiului, precum Șelimbăr, poți găsi adesea o casă cu curte. Acest spațiu exterior permite amenajarea unei grădini sau a unui loc de joacă pentru copii, oferind astfel posibilități de recreere și relaxare în aer liber.

Pe lângă spațiu, un alt beneficiu important este calitatea aerului. La marginea orașului, poluarea e de obicei mai redusă, iar aerul mai curat. Acest lucru poate fi esențial pentru familiile cu copii sau pentru cei care pun preț pe un stil de viață sănătos. Liniștea și lipsa agitației urbane contribuie și ele la un mediu de viață mai plăcut și mai relaxant.

Costurile de întreținere reprezintă un alt aspect de luat în considerare. Chiar dacă prețurile caselor pot varia mult de la o zonă la alta, întreținerea unei case poate fi uneori mai ieftină decât cea a unui apartament de bloc. De exemplu, nu mai există cheltuieli comune cu vecinii sau taxe de administrare.

Pentru familiile care au posibilitatea de a lucra de acasă, mutarea la marginea orașului devine și mai atractivă. Lipsa drumurilor zilnice către birou și flexibilitatea oferită de munca la distanță fac ca alegerea unei locuințe mai spațioase și mai liniștite să fie o opțiune logică și avantajoasă. Într-o lume în care calitatea vieții devine tot mai importantă, mutarea la marginea orașului poate fi soluția ideală pentru un echilibru între confort, costuri și calitatea mediului de locuit.

Pentru multe familii tinere din Sibiu, decizia de a alege între un apartament în oraș și o casă la marginea acestuia vine cu o serie de compromisuri. Deși viața la periferia orașului poate părea atrăgătoare datorită spațiului suplimentar și posibilității de a avea o curte, există și câteva provocări de luat în calcul.

Unul dintre cele mai mari dezavantaje îl reprezintă naveta zilnică. Dacă locuiești într-o comună precum Șelimbăr, trebuie să iei în considerare timpul petrecut în trafic, mai ales la orele de vârf. Drumul spre și dinspre locul de muncă poate deveni obositor, mai ales când traficul este aglomerat. În plus, dependența de mașină devine o realitate pentru multe familii, deoarece transportul public nu este întotdeauna o opțiune viabilă sau eficientă până în aceste zone.

Un alt aspect de luat în considerare este distanța față de școli și grădinițe. Deși există instituții educaționale și în comunele din jurul Sibiului, acestea pot fi mai puține la număr. Acest lucru poate însemna că părinții trebuie să parcurgă distanțe mai mari pentru a-și duce copiii la școală sau grădiniță, ceea ce adaugă un alt strat de complexitate rutinei zilnice.

Infrastructura este, de asemenea, un punct important de discuție. Drumurile, canalizarea și alte facilități de bază nu țin întotdeauna pasul cu ritmul rapid de dezvoltare al noilor ansambluri rezidențiale. În unele cazuri, drumurile pot fi mai puțin întreținute sau prost iluminate, ceea ce poate crea disconfort și chiar probleme de siguranță.

În esență, viața la marginea orașului oferă un stil de viață diferit, cu beneficii evidente, dar și cu câteva provocări de luat în considerare. Fiecare familie trebuie să cântărească avantajele și dezavantajele în funcție de nevoile și prioritățile sale, având în vedere că aceste compromisuri pot influența semnificativ calitatea vieții de zi cu zi.

Piața imobiliară din Sibiu trece printr-o perioadă de efervescență. În mai 2026, s-au înregistrat 956 de tranzacții imobiliare, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de aproape 26% față de aceeași perioadă a anului anterior. Această cerere crescută este un semnal clar al interesului sporit pentru proprietăți în acest oraș, iar efectele nu au întârziat să apară.

Prețul mediu rezidențial cerut în Sibiu a urcat la 2.014 euro pe metru pătrat, marcând o creștere de circa 9% comparativ cu valoarea de 1.847 de euro pe metru pătrat din mai 2025. Această evoluție reflectă nu doar o cerere mare, ci și o competiție acerbă între cumpărători, care se străduiesc să găsească locuința potrivită într-un oraș cu o dinamică economică atractivă.

Pentru familiile tinere cu un buget fix, această presiune a cererii poate genera dileme importante. De exemplu, un apartament de 60 de metri pătrați în oraș se aproximează la 120.000 de euro, conform prețului mediu actual. Totuși, cu un buget similar, există posibilitatea de a achiziționa o casă cu curte în comunele din jurul Sibiului, cum ar fi Șelimbăr. Totuși, prețurile variază semnificativ de la o zonă la alta, iar avantajul financiar poate fi diminuat de tendința de creștere a prețurilor și în aceste zone limitrofe.

Astfel, pentru cei interesați, mișcarea rapidă poate fi crucială. Cine se hotărăște devreme și acționează în consecință are șansa de a profita de diferențele de preț înainte ca acestea să se estompeze pe fondul unei cereri în creștere. Într-un astfel de context, planificarea atentă și deciziile rapide pot face diferența între o investiție avantajoasă și una mai puțin rentabilă.

Mutarea la marginea orașului poate părea o soluție atractivă pentru multe familii tinere care își doresc mai mult spațiu și o curte proprie. Totuși, înainte de a lua o astfel de decizie, este esențial să luați în considerare câteva aspecte practice care vă pot influența calitatea vieții.

În primul rând, verificați cu atenție actele proprietății. Este important să vă asigurați că locuința sau terenul sunt intabulate corect și că există toate documentele necesare care să ateste dreptul de proprietate. Lipsa acestor documente poate crea probleme juridice pe termen lung, așa că nu ezitați să cereți ajutorul unui specialist în domeniu pentru a vă asigura că totul este în regulă.

Racordarea la utilități reprezintă un alt aspect crucial. Asigurați-vă că există acces la apă potabilă, canalizare, gaz și curent electric. Lipsa unor astfel de facilități poate duce la costuri suplimentare și la un disconfort semnificativ. În unele cazuri, poate fi necesar să investiți în soluții alternative, cum ar fi fose septice sau panouri solare, dacă rețelele publice nu sunt disponibile.

Starea drumului de acces este un detaliu care nu trebuie neglijat. Verificați dacă drumul către locuința dumneavoastră este practicabil în toate anotimpurile, deoarece un drum neasfaltat sau desfundat poate complica atât deplasările zilnice, cât și accesul echipelor de intervenție sau al mijloacelor de transport.

Autorizările de construcție sunt esențiale, mai ales dacă doriți să vă mutați într-un ansamblu rezidențial nou. Asigurați-vă că dezvoltatorul a obținut toate autorizațiile necesare și că proiectul respectă reglementările locale de urbanism. Acest lucru vă poate proteja de eventuale probleme legale sau de construcții neconforme.

În cele din urmă, evaluați distanța reală față de oraș, mai ales în timpul orelor de vârf. Traficul poate influența semnificativ timpul petrecut pe drum, așa că este bine să verificați rutele și să luați în considerare opțiunile de transport disponibile. O distanță mică pe hartă poate deveni un drum lung în realitate, mai ales în condiții de trafic aglomerat.

Aceste verificări vă pot ajuta să evitați neplăcerile și să vă bucurați de o tranziție lină către noua dumneavoastră casă.

Locuințele la marginea Sibiului sunt în general mai ieftine deoarece terenul este mai accesibil ca preț comparativ cu cel din centrul orașului. De asemenea, distanța față de centrul urban contribuie la reducerea costurilor, iar unele zone pot avea infrastructură incompletă, ceea ce influențează prețurile.

Decizia de a cumpăra o casă la comună în loc de un apartament în oraș depinde de preferințele personale și de stilul de viață al fiecăruia. Dacă ești dispus să faci naveta și îți dorești mai mult spațiu pentru aceeași sumă de bani, o casă la marginea orașului poate fi o opțiune atractivă. Totuși, trebuie să iei în calcul și timpul petrecut pe drum și accesul la facilități urbane.

Cererea pe piața imobiliară din Sibiu a înregistrat o creștere semnificativă. În luna mai 2026, s-au înregistrat 956 de tranzacții imobiliare, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 26% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această tendință indică un interes tot mai mare pentru achizițiile imobiliare în zonă.

Când cumperi o locuință la marginea orașului, este important să verifici intabularea proprietății și să te asiguri că toate actele sunt în regulă. De asemenea, trebuie să te asiguri că există utilități precum apă, canalizare și electricitate, și să verifici starea drumului de acces. Nu în ultimul rând, este esențial să verifici dacă locuința are toate autorizațiile necesare.