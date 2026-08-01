Cum scapi rapid de furnici. Oțetul alb, aliatul gospodinelor

Furnicile pot deveni rapid o problemă supărătoare în orice locuință, mai ales atunci când își fac apariția în bucătărie sau în zonele unde există resturi de mâncare. Deși par inofensive la început, ele se pot înmulți rapid și pot forma trasee bine stabilite, greu de întrerupt dacă nu sunt tratate la timp. Din fericire, există mai multe metode simple și accesibile prin care pot fi eliminate și prevenite.

Oțetul alb este una dintre cele mai folosite metode împotriva furnicilor, deoarece mirosul puternic le distruge urmele de feromoni pe care le folosesc pentru orientare. Fără aceste urme, nu mai pot găsi drumul spre hrană.

Pentru preparare se amestecă în părți egale oțet și apă, iar apoi se adaugă câteva picături de detergent de vase. Soluția se pune într-un pulverizator și se aplică direct pe traseele lor și în zonele de acces din casă.

O altă metodă simplă și eficientă este amestecul de apă cu detergent de vase, care acționează prin distrugerea stratului protector al insectelor.

Se amestecă aproximativ 60 ml de detergent cu un litru de apă, după care soluția se pulverizează direct pe furnici și pe zonele unde acestea circulă frecvent. Este o variantă practică pentru intervenții rapide, mai ales atunci când infestarea este la început.

Această soluție este mai puternică și acționează asupra coloniei în timp. Zahărul atrage furnicile, în timp ce acidul boric le afectează sistemul intern, ducând la eliminarea treptată a cuibului.

Se prepară un amestec din 200 g zahăr, 2 linguri de acid boric și 250 ml apă, iar compoziția se pune în recipiente mici, amplasate în zonele în care au fost observate insectele. Este important ca aceste recipiente să fie plasate în locuri inaccesibile copiilor sau animalelor.

O soluție des folosită este cea dintre bicarbonatul de sodiu și zahăr, deoarece atrage furnicile și le afectează ulterior. Cele două ingrediente se amestecă în cantități egale, iar apoi se pun în capace sau recipiente mici, amplasate pe traseele acestora. Este o soluție naturală, dar care necesită timp pentru a-și face efectul.

Piperul negru este un alt remediu natural, deoarece mirosul său puternic este iritant pentru furnici și le determină să evite zona tratată. Se presară piper în locurile unde apar frecvent insectele, cum ar fi colțurile camerelor, pragurile ușilor sau ferestrele. Pentru eficiență, aplicarea trebuie repetată periodic, mai ales după curățenie.

Lămâia este eficientă datorită acidității și mirosului său intens, care șterge traseele de orientare ale acestora.

Se storc una sau mai multe lămâi, iar sucul se amestecă cu apă, apoi se pune într-un pulverizator. Soluția se aplică pe blaturi, pe lângă uși și în zonele unde au fost observate insectele, mai ales în bucătărie.

Apa fierbinte poate fi folosită ca metodă rapidă pentru a reduce numărul de furnici dintr-o zonă. Se toarnă cu atenție în crăpături sau pe traseele vizibile, acolo unde se observă activitate intensă. Această metodă nu rezolvă problema pe termen lung, dar este eficientă pentru intervenții imediate.

Mirodeniile precum scorțișoara sau cuișoarele au un miros puternic care deranjează furnicile și le determină să evite zona. Se pot presăra sub formă de pudră în colțuri, lângă ferestre sau uși, dar și în zonele unde acestea intră în locuință. Efectul este natural, dar necesită reaplicare periodică.

Unul dintre cei mai importanți pași în prevenirea furnicilor este menținerea curățeniei, mai ales în bucătărie. Resturile alimentare, firimiturile sau lichidele vărsate pot atrage rapid insectele. Curățarea suprafețelor, aspirarea frecventă și depozitarea alimentelor în recipiente închise reduc semnificativ riscul apariției lor.

Furnicile intră în casă prin cele mai mici crăpături, motiv pentru care este important ca toate punctele de acces să fie verificate și sigilate. Fisurile din pereți, spațiile de lângă ferestre sau uși trebuie închise cu silicon sau alte materiale de etanșare.