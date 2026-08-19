Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile pe care viitorul Guvern ar trebui să le ia în perioada următoare, inclusiv despre reforma administrației, creșterea vârstei de pensionare și reducerea unor cheltuieli din sistemul de sănătate. El a susținut că România mai are o perioadă limitată în care poate lua măsuri de consolidare fiscală, în condițiile în care anul viitor bugetul va fi supus unor presiuni suplimentare.

Ilie Bolojan a inclus creșterea vârstei de pensionare în reforma administrației despre care a vorbit și a legat această măsură de necesitatea reducerii unor cheltuieli publice. Premierul a afirmat că, în ultimii ani, bugetele din Sănătate au crescut semnificativ atât pentru salarizare, cât și pentru medicamente: „Avem reforma în administrație, care înseamnă creșterea vârstei de pensionare, care înseamnă reducerea unor cheltuieli în zona de sănătate. Gândiți-vă că în zona de sănătate ne-au crescut bugetele foarte mult în acești ani, atât pe componenta de salarizare, dar și pe componenta de medicamente”.

Premierul a susținut că există în continuare diferențe importante între spitalele mari, care se confruntă cu un număr ridicat de pacienți, și unitățile medicale din orașele mai mici, unde gradul de ocupare a paturilor este redus:

„Orice constatăm, că avem oameni, avem medici care sunt sufocați în spitalele fanion, în marile orașe, datorită fluxului mare de pacienți. Și avem spitale în urbanul mic, care pur și simplu nu au pacienți și unde gradul de ocupare a paturilor este redus”.

În acest context, Bolojan a susținut că structura unor spitale trebuie adaptată la nevoile reale ale comunităților pe care le deservesc.

„Oricât timp primești bani fără să-și adapteze secțiile la realitate, de ce ar face o secție de paliație care e necesară pentru vârstnici? De ce nu ar fi o altă secție care să rezolve problemele de acolo?”, a declarat premierul.

Premierul a vorbit și despre creșterea cheltuielilor cu medicamentele și a avertizat că acestea ar putea pune presiune suplimentară asupra bugetului dacă nu vor fi luate măsuri pentru controlul costurilor.

„Dacă nu vom lua măsuri ca să controlăm costurile în anii următori, ai medicamentele care intră în sistemul de plată prin costul acestora, pentru că au niște formule de aprobare pulverizate, vom ajunge la niște creșteri de bugete care nu pot fi suportate. Acesta este realitatea”, a afirmat Bolojan.

El a dat ca exemplu posibilitatea utilizării unor medicamente generice, în situațiile în care acestea pot avea efecte terapeutice comparabile cu medicamente mai scumpe.

„În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceleași probleme și să ai un acces mai mare al pacienților”, a spus premierul.