Vârsta standard de pensionare, stagiul minim și stagiul complet de cotizare pot fi majorate în România dacă speranța de viață evoluează pozitiv, potrivit Legii 360/2023, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024. În paralel, calendarul de egalizare continuă pentru femei, care vor ajunge treptat la vârsta de pensionare de 65 de ani și la un stagiu complet de 35 de ani, la fel ca bărbații.

Actuala lege a pensiilor stabilește atât condițiile în care românii se pot pensiona, cât și mecanismul prin care vârsta standard și perioadele de contribuție ar putea fi modificate în anii următori.

O eventuală creștere nu poate fi decisă automat, ci presupune schimbarea cadrului legal și trebuie să țină cont de evoluția speranței de viață.

Articolul 47 din Legea 360/2023 stabilește că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, această limită nu se aplică încă în mod direct tuturor generațiilor, ci este atinsă printr-un calendar de creștere etapizată prevăzut în anexa legii.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani pentru ambele categorii. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani pentru bărbați, iar pentru femei crește treptat până va ajunge la același nivel.

Legea pensiilor stabilește că vârsta standard și stagiile de cotizare pot fi modificate dacă autoritățile constată o evoluție pozitivă a speranței de viață. În această situație, stagiul minim contributiv, stagiul complet contributiv și vârsta standard de pensionare ar urma să crească cu jumătate din perioada cu care s-a majorat speranța de viață.

Modificarea nu poate fi făcută fără schimbarea cadrului legal. În cazul în care speranța de viață înregistrează o evoluție negativă, legea prevede că vârsta de pensionare și perioadele de cotizare nu pot fi majorate.

Bărbații se pensionează în prezent la 65 de ani și trebuie să îndeplinească un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Pentru femei, atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet sunt încă mai reduse, dar cresc progresiv până la egalizarea prevăzută pentru anul 2035. De la 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru femei a crescut cu o lună, ajungând la 62 de ani și 7 luni.

Tot de la această dată, stagiul complet de cotizare a ajuns la 33 de ani și 5 luni. Prevederile se aplică femeilor născute în luna decembrie 1963.

Calendarul de creștere continuă și anul viitor. În ianuarie 2027, vârsta standard de pensionare pentru femei va ajunge la 62 de ani și 8 luni, iar stagiul complet de cotizare va crește la 33 de ani și 8 luni.

O nouă modificare va avea loc în iulie 2027, când femeile vor putea ieși la pensie la 62 de ani și 9 luni.

În același timp, stagiul complet de cotizare va ajunge la 33 de ani și 10 luni. Pentru bărbați, regulile rămân neschimbate: pensionarea la 65 de ani și un stagiu complet contributiv de 35 de ani.

Sistemul public de pensii se va confrunta în următorii ani cu intrarea la pensionare a unor generații numeroase și cu reducerea populației active.

Scăderea numărului de tineri care lucrează și plătesc contribuții poate pune o presiune tot mai mare asupra finanțării pensiilor.

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a vorbit despre efectele pe care pensionarea generației cunoscute drept cea a „decrețeilor” le poate avea asupra pieței muncii și asupra sistemului public.

„Şi vom fi într-un punct fără întoarcere foarte curând, mai ales când se adaugă problema pensionării, unde o generaţie mare, numită generaţia decreţeilor, se va pensiona. Acest lucru se va întâmpla în 2032 şi 2034. Şi atunci presiunea va fi cu adevărat uriaşă, deoarece vor exista mulţi oameni care se vor îndrepta spre pensionare, iar piaţa muncii se va contracta şi mai mult”, a mai afirmat Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

Ministrul a arătat că una dintre soluții este creșterea numărului de tineri care intră pe piața muncii.

O altă variantă este ca mai multe persoane să aleagă să continue activitatea profesională și după atingerea vârstei standard de pensionare.