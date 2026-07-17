Pensia minimă și greșeala pe care o fac mulți români

Mulți români cred că, odată ajunși la vârsta standard de pensionare, vor primi automat pensia minimă garantată de stat. În realitate, legislația prevede o condiție esențială fără de care dreptul la acest sprijin nu poate fi deschis: realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul public de pensii.

În 2026, indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută în mod obișnuit drept pensie minimă garantată, este de 1.281 de lei, nivel rămas neschimbat din septembrie 2024. Totuși, această sumă nu reprezintă un venit acordat tuturor persoanelor care au atins vârsta de pensionare.

Pentru a beneficia de indemnizația socială, o persoană trebuie să dobândească mai întâi statutul de pensionar. Acest lucru este posibil doar dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru pensionarea la limită de vârstă, inclusiv un stagiu minim de cotizare de 15 ani.

Prin urmare, simpla împlinire a vârstei standard de pensionare nu este suficientă. O persoană care a contribuit doar 10, 11, 12 sau chiar 14 ani la sistemul public nu poate solicita pensia pentru limită de vârstă și, implicit, nu poate primi nici indemnizația socială.

De exemplu, un bărbat care împlinește 65 de ani în 2026, dar are doar 14 ani și șase luni de cotizare, nu poate deveni pensionar. El va trebui să mai acumuleze încă șase luni de vechime sau, dacă îndeplinește condițiile legale, să completeze perioada lipsă prin cumpărarea de vechime.

O altă confuzie frecventă privește valoarea pensiei minime. Statul nu plătește automat 1.281 de lei tuturor pensionarilor. Casa Națională de Pensii calculează mai întâi pensia în funcție de contribuțiile și stagiul de cotizare al fiecărei persoane. Dacă suma rezultată este sub pragul de 1.281 de lei, diferența este acoperită prin indemnizația socială.

Astfel, un pensionar căruia i se stabilește o pensie de 1.000 de lei va primi încă 281 de lei, pentru a ajunge la nivelul minim garantat. În schimb, dacă pensia calculată este de 1.350 de lei, beneficiarul nu mai primește acest sprijin, deoarece venitul depășește plafonul prevăzut de lege.

Persoanele care nu au acumulat cei 15 ani de cotizare pot, în anumite situații, să cumpere vechime în sistemul public de pensii. În prezent, costul unei luni de asigurare este de aproximativ 1.081 de lei, ceea ce poate reprezenta o soluție pentru cei cărora le lipsesc doar câteva luni până la îndeplinirea stagiului minim.

Pentru cei care au de recuperat mai mulți ani de contribuții, însă, costurile devin considerabile, motiv pentru care mulți aleg să continue activitatea după atingerea vârstei standard de pensionare până când îndeplinesc condițiile necesare pentru deschiderea dreptului la pensie.