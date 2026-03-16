Pensiile vor fi indexate din data de 1 aprilie 2026. Cât vor crește veniturile pensionarilor

Republica Moldova. Pensiile și mai multe prestații sociale din Republica Moldova vor fi majorate începând cu 1 aprilie 2026, printr-o indexare de aproximativ 6,8%. Ajustarea este făcută pentru a compensa creșterea prețurilor din ultimul an și pentru a menține puterea de cumpărare a persoanelor care depind de aceste venituri.

Indexarea se aplică anual și este calculată în funcție de rata inflației înregistrate la sfârșitul anului precedent, reflectată prin creșterea prețurilor de consum din luna decembrie comparativ cu aceeași lună a anului anterior. Autoritățile spun că acest mecanism are rolul de a actualiza periodic valoarea pensiilor și a altor prestații sociale.

Potrivit estimărilor, pensia pentru limită de vârstă va crește în medie cu aproape 266 de lei. Astfel, pensia medie ar urma să ajungă la aproximativ 4.154 de lei, comparativ cu aproximativ 3.888 de lei în prezent.

De această majorare vor beneficia circa 530.000 de pensionari care primesc pensie pentru limită de vârstă. În același timp, pensia minimă pentru limită de vârstă va ajunge la aproximativ 3.264 de lei. Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani, pensia minimă va fi de aproximativ 3.525 de lei.

Pe lângă indexarea procentuală, pensiile vor fi majorate și printr-o creștere fixă de 51,33 lei. Această majorare este mai mare decât cea planificată inițial pentru anul 2026, care era de 38 de lei.

Indexarea se va aplica și pensiilor de dizabilitate. Conform calculelor, pensia minimă pentru persoanele cu dizabilitate severă va ajunge la aproximativ 2.448 de lei.

Pentru persoanele cu dizabilitate accentuată, pensia minimă va fi de aproximativ 2.285 de lei, iar pentru persoanele cu dizabilitate medie, aproximativ 1.632 de lei. În total, peste 94.000 de persoane din Republica Moldova beneficiază de pensii de dizabilitate.

Tot de la 1 aprilie 2026 va fi majorat și venitul lunar minim garantat, indicator care stă la baza calculării ajutorului social. Acesta va fi indexat cu același coeficient de 6,8%.

După indexare, venitul minim garantat va ajunge la aproximativ 1.869 de lei pentru un adult și la aproximativ 1.944 de lei pentru un copil.

Autoritățile estimează că aproximativ 16.157 de persoane vor beneficia lunar de ajutor social, iar prestația medie ar putea ajunge la circa 2.400 de lei.

Indexarea pensiilor și a altor prestații sociale va necesita cheltuieli importante din bugetul public. Estimările arată că pentru indexarea prestațiilor sociale vor fi necesare aproximativ 2,02 miliarde de lei.

Din această sumă, peste 1,5 miliarde de lei vor proveni din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar aproximativ 514 milioane de lei vor fi acoperite din bugetul de stat. În plus, majorarea fixă de 51,33 lei acordată pensiilor va necesita aproximativ 300 de milioane de lei.

Creșterea pensiilor este una dintre prioritățile declarate ale guvernării. Premierul Alexandru Munteanu declara anterior că veniturile pensionarilor trebuie ajustate în funcție de evoluția inflației și a economiei.

„Raportat la inflație, o să crească pensiile în primul rând. Și, precum am anunțat, lucrăm asupra legii salarizării, o să revedem toate salariile din sectorul bugetar și o să venim cu propuneri”, a spus premierul.

Autoritățile amintesc că și în aprilie 2025 pensiile și prestațiile sociale au fost indexate, atunci majorarea fiind de 10%.