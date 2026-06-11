Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi schimbarea din funcție a directorului general al Administrației Naționale „Apele Române”, Doru Cazan, în urma controalelor care au scos la iveală două balastiere considerate ilegale în județul Olt.

Decizia vine după verificări desfășurate în zonă, unde autoritățile au identificat exploatări de agregate minerale de aproximativ 25 și 75 de hectare.

Potrivit ministrului, prejudiciul estimat pentru stat depășește 10 milioane de lei, sumă care ar proveni în principal din cantități de pietriș nedeclarate. Cazul a atras atenția asupra modului în care au fost efectuate controalele și asupra responsabilității conducerii instituției.

Diana Buzoianu a declarat că decizia de schimbare a directorului general este legată de modul în care instituția a gestionat situația și de lipsa unor măsuri ferme după descoperirea neregulilor.

„Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi”, a afirmat ministrul.

Potrivit acesteia, conducerea Apelor Române a promis anterior audituri interne, proceduri de selecție bazate pe merit și sancționarea persoanelor care ar fi ignorat neregulile. În opinia ministrului, aceste angajamente nu au fost urmate de măsuri suficiente.

Unul dintre motivele invocate de Diana Buzoianu pentru schimbarea conducerii este reînnoirea mandatului directoarei din Olt, în contextul scandalului privind balastierele descoperite în județ.

„Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”, a declarat ministrul Mediului.

Declarația sugerează că decizia de demitere nu este legată doar de cazul balastierelor, ci și de modul în care au fost gestionate responsabilitățile administrative în interiorul instituției.

Diana Buzoianu a precizat că a discutat direct cu Doru Cazan înainte de anunțul privind schimbarea din funcție și că i-a transmis poziția ministerului privind respectarea principiilor de integritate.

„Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile”, a afirmat ministrul.

În paralel, Ministerul Mediului a anunțat în ultimele zile că pregătește modificări legislative care vizează combaterea exploatărilor ilegale de agregate minerale, inclusiv majorarea sancțiunilor și posibilitatea confiscării utilajelor folosite în astfel de activități.