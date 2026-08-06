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Patru barje vor fi scufundate în Dunăre. Curenții puternici au amânat intervenția

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Patru barje vor fi scufundate în Dunăre. Curenții puternici au amânat intervențiaDunăre. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Scăderea accentuată a debitului Dunării pune presiune asupra sistemului energetic și obligă autoritățile să ia măsuri pentru menținerea alimentării cu apă a Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă. După ce fluviul a ajuns mai devreme decât se estima la debitul minim de 1.400 de metri cubi pe secundă, a fost pregătită o intervenție care urmărește redirecționarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche, potrivit Ministerului Transporturilor. Operațiunea de scufundare controlată a patru barje, programată inițial pentru miercuri, a fost însă amânată din cauza condițiilor din teren.

Curenții puternici au amânat intervenția de pe Dunăre

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat că lucrările vor fi reluate joi, după ce specialiștii au constatat că intensitatea curenților din zona brațului Bala nu permite desfășurarea operațiunii în condiții de siguranță.

Intervenția face parte din planul autorităților de a crește debitul de apă care ajunge la Centrala Nuclear-Electrica de la Cernavodă, în contextul nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării.

Dunărea

Sursa foto: Facbook

Barjele vor forma un prag artificial

Proiectul presupune scufundarea controlată a patru barje încărcate cu piatră, care vor forma un prag artificial menit să dirijeze o cantitate mai mare de apă spre Dunărea Veche.

Momentul exact al intervenției va fi stabilit de Administrația Națională „Apele Române”, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

În paralel, pe Dunărea Veche continuă lucrările de dragare, care au ca scop îmbunătățirea circulației apei și redistribuirea debitului între cele două brațe ale fluviului.

Operațiune importantă pe Dunăre

Autoritățile arată că poziționarea exactă a barjelor este esențială pentru eficiența proiectului și pentru obținerea debitului necesar funcționării în condiții normale a Centralei Nuclear-Electrice de la Cernavodă.

Pe toată durata lucrărilor, specialiștii vor monitoriza atât evoluția debitului Dunării, cât și eventualele efecte asupra calității apei, potrivit Ministerului Transporturilor. * În urmă cu o zi, autoritățile au desfășurat teste împreună cu scafandri pentru a pregăti operațiunea de scufundare și amplasare a celor patru barje pe brațul Bala.

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