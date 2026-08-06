Nu a ascultat nimeni din Guvern „Cotele apelor Dunării” la radio ca să afle că râul scade vertiginos?

Că patru guverne n-au făcut nimic după ce au distrus centralele pe cărbune, ne-am lămurit. Dar că seceta prelungită din toată Europa ne va lăsa și pe noi fără apă în râuri și Dunăre, nu se putea prevedea? Nu a ascultat nimeni la radioul național „Cotele apelor Dunării”, emisiune care informează zilnic care e situația hidrologică?

Vin acum comunicate în valuri despre seceta prelungită care afectează Europa Centrală și de Est, aducând debitul Dunării la niveluri extrem de scăzute. Sunt comunicate de la Comisia Europeană, de la țările riverane, de la ONG-uri internaționale și interne.

Zilele trecute, Bruxelles-ul a anunțat că monitorizează atent efectele acestei lipse severe de precipitații asupra fluviului. Scăderea cota apei a afectat deja activitatea centralelor nucleare din România și Ungaria, care au fost nevoite să își reducă producția și să funcționeze la capacitate minimă, suntem informați. De ce așa de târziu?!

Apar acum și imagini din satelit cu Dunărea secată pe traseul ei de la izvoare până în Deltă. Satelitele acestea n-au funcționat și acum o lună, trei săptămâni, două?! Erau oarbe sau ochii specialiștilor de la monitorizare erau închiși? Cum să apreciem eforturile autorităților din ultimele trei-patru zile, ba cu explozii la stâncă, ba cu înțepatul apei acum cu sonare ca să măsoare centimetri, ba cu barje ce nu se lasă scufundate?!

Ne mirăm zi de zi de competența și responsabilitatea celor din fruntea țării, a Guvernului, a instituțiilor statului și suntem conștienți și nervoși să am rămas la coada Europei. Ni se cere să aplicăm metodele de supraviețuire de pe vremea lui Nea Nicu, dacă tot le-am învățat atunci. Mai niște lumini stinse, mai niște salam cu porția, mai puține fructe fiindcă-s scumpe, ciocu mai mic dacă nu vrei să fii făcut terfelit că ești „reacționar” suveranist, pesedist, tâmpit, șobolan, populist, anti-european, putinist etc.

Măi, domnilor-dragă din fruntea partidelor și miniștri interimari și ilegali, voi „Cotele apelor Dunării” le-ați mai ascultat la radioul național ca să vă prindeți că veți ajunge să opriți centrala de la Cernavodă?! Sau nici nu știți ce emisiune e asta?

Pe vremea comuniștilor lui Nicolae Ceaușescu, la radioul public existau trei emisiuni emblematice, cu semnale de neuitat de către ascultători: Ora exactă, Melodia preferată (dedicații muzicale făcute de români pentru cei dragi) și Cotele apelor Dunării.

Rubrica „Cotele apelor Dunării” era difuzată zilnic, în jur de ora 12.00 (11.50), la Radio România, din anul 1948. Se citeau valorie hidrologice măsurate pe fluviu. Emisiunea a apărut ca răspuns la solicitarea Comisiei Dunării, după Convenţia privind regimul navigaţiei pe fluviu, semnată la Belgrad la 18 august 1948 . Crainicii transmiteau nivelurile apelor în limbile română, franceză şi rusă.

Principalii factori de interes ai acestui buletin radiofonic includea citirea valorilor în centimetri pentru porturi de la Baziaș la Sulina.

În prezent, Cotele apelor Dunării se difuzează (din 2008) de către postul Radio România Antena Satelor, după ce emisiunea s-a transmis zilnic timp de 50 de ani de către postul Radio România Actualităţi. Categoric, în perioada asta nu a folosit nimănui din „salvatorii națiunii”, altfel găseau niște soluții, nu îngrășau porcul înainte de Crăciun!

Cine furnizează datele și știa de cum scad alarmant cotele fluviului ce izvorăște din Pădurea Neagră și se varsă în marea noastră? Răspuns:

1.Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA). El funcționează în regim de instituție publică aflată în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor;

2.Administrația Națională Apele Române (ANAR), tot instituție publică aflată în coordonarea și sub autoritatea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.

Am căutat date despre cotele apelor Dunării din ultimele două săptămâni. Nu am găsit ceva serios decât legat de ziua de 1 august, când s-a trezit instituția „Apele Române” să ne informeze. Debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut dramatic, ajungând la 1 august 2026 la doar 1.550 de metri cubi pe secundă, față de o medie obișnuită de 4.700 de metri cubi pe secundă.

Se spune că cifrele sunt apropiate de minimul istoric înregistrat în 1985, când a fost de 1.400 de metri cubi pe secundă.

Potrivit expertei în energie Eugenia Gusilov, citată de Adevărul, dacă termocentralele de la Turceni, Ișalnița și Mintia ar fi fost finalizate la timp, oprirea parțială a Centralei Nucleare de la Cernavodă, care ne-a adus pe minus cu aproximativ 1.400 de megawați, nu ar fi reprezentat o problemă, deoarece aceste capacități alternative ar fi putut furniza energia necesară.

Așteptăm azi vești dacă se oprește Cernavodă. Ieri, parlamentarii n-au găsit soluții, dar a fost frumos spectacolul cu amantele și concubinele care se fac paravan pentru averile demnitarilor. Au găsit timp de dezbatere, dar n-au găsit și soluții. Au ieșit însă useriștii la înaintare și ne-au servit un duș rece (ăla cald și zilnic, promis la alegeri, e demult uitat): Pierdem bani din PNRR dacă pornim vreo centrală pe cărbune!

Azi, de Schimbarea la Față a Domnului, o să mă rog să crească ăia 2 centimetri anunțați de Miruță după ce a aruncat stânca în aer cu militarii, că nu vreau întuneric.