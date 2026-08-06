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Rugăciunea care se rostește astăzi, de Schimbarea la Față a Domnului.

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Rugăciunea care se rostește astăzi, de Schimbarea la Față a Domnului. Sursa foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Pe 6 august, Biserica Ortodoxă și Biserica Greco-Catolică prăznuiesc Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești și unul dintre cele mai importante momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Potrivit Sfintelor Evanghelii, Iisus Hristos a urcat pe Muntele Tabor împreună cu apostolii Petru, Iacob și Ioan. În timp ce Se ruga, chipul Său a strălucit, iar veșmintele I s-au făcut albe ca lumina.

Alături de El au apărut prorocii Moise și Ilie, iar din nor s-a auzit glasul Tatălui:

„Acesta este Fiul Meu Cel iubit; pe Acesta să-L ascultați.”

Pentru creștini, acest moment reprezintă descoperirea slavei dumnezeiești a lui Hristos și pregătirea ucenicilor pentru Patimile, Moartea și Învierea Sa.

Rugăciunea care se citește azi

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care Te-ai suit pe munte și Te-ai arătat în slavă ucenicilor Tăi, descoperindu-le lumina divinății Tale, luminează-ne și pe noi, păcătoșii, cu lumina cunoștinței Tale și ne îndreaptă pe calea poruncilor Tale.

Tu, Care ai strălucit pe Tabor și ai adus lumina Ta apostolilor, adu lumină și în inimile noastre. Înlătură din noi întunericul păcatului și ne umple de strălucirea Ta cea sfântă.

Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai revelat slava Ta și ne-ai arătat că trebuie să urmăm calea Ta pentru a ajunge la lumina cea veșnică. Ajută-ne să păstrăm această lumină în inimile noastre și să o răspândim prin cuvinte și fapte între frații noștri. Te rugăm, învrednicește-ne să participăm și noi la slava Ta cea veșnică în Împărăția Ta, împreună cu toți sfinții, unde vei străluci în mijlocul lor ca Soarele cel neapus. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Dezlegare la pește în Postul Adormirii Maicii Domnului

Deși Schimbarea la Față este sărbătorită în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, rânduielile bisericești prevăd dezlegare la pește în această zi.

În bisericile din întreaga țară sunt oficiate slujbe speciale, iar numeroși credincioși participă la Sfânta Liturghie. În unele zone există și obiceiul ca oamenii să aducă la biserică struguri și alte roade ale verii pentru a fi binecuvântate, ca semn de mulțumire pentru recolta primită.

 

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