Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită anual pe 15 august, este zi liberă legală potrivit Codului muncii. În 2026, însă, această sărbătoare cade într-o zi de sâmbătă, astfel că salariaţii care lucrează de luni până vineri nu vor beneficia de o zi liberă suplimentară. În schimb, angajaţii care au program de lucru şi sâmbăta sau cei care îşi desfăşoară activitatea în domenii unde munca nu poate fi întreruptă beneficiază de drepturile prevăzute de lege.

Codul muncii stabileşte că angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze într-o zi de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, acordarea timpului liber nu este posibilă, angajatorul este obligat să plătească un spor de cel puţin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Aceste prevederi se aplică în special angajaţilor din domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum unităţile sanitare, alimentaţia publică sau alte sectoare în care procesul de muncă trebuie să continue.

Potrivit legislaţiei, angajatorii care nu acordă zilele libere legale şi nici compensaţiile prevăzute de Codul muncii pot fi sancţionaţi cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Adormirea Maicii Domnului este singura zi liberă legală din luna august.

Următoarele zile libere legale vor fi pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, şi pe 1 decembrie, de Ziua Naţională a României.

În 2026, cele două sărbători vor cădea luni şi marţi, ceea ce va crea o minivacanţă de patru zile, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, pentru salariaţii care lucrează după un program de luni până vineri.

Până la sfârşitul anului, angajaţii vor mai beneficia de încă o zi liberă legală care cade în timpul săptămânii, respectiv 25 decembrie, prima zi de Crăciun, care în 2026 va fi într-o zi de vineri. A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va fi sâmbătă.