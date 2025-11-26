Zile libere 2026. Toate sărbătorile legale și perioadele de odihnă pentru români

În 2026, angajații din România vor avea parte de de 17 zile libere legale. Din acest total, 12 zile cad în timpul săptămânii. Anul începe cu o oportunitate de relaxare pentru angajați. 1 și 2 ianuarie cad joi și vineri, iar 6 și 7 ianuarie, zile legale libere, pică marți și miercuri. Dacă salariații aleg să își ia liber luni, perioada se poate transforma într-o minivacanță de șapte zile.

Primele zile libere sunt dedicate Anului Nou, pe 1 și 2 ianuarie. Urmează Boboteaza, pe 6 ianuarie, și Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor pică pe 24 ianuarie, într-o sâmbătă. În primăvară, Vinerea Mare este pe 10 aprilie, iar Paștele Ortodox pe 12 aprilie, cu a doua zi de Paște pe 13 aprilie.

Ziua Muncii vine pe 1 mai, care este vineri. Rusaliile sunt sărbătorite pe 31 mai, iar 1 iunie aduce atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii, într-o luni. Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, cade sâmbătă. Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie, luni. Ziua Națională urmează pe 1 decembrie, marți. Crăciunul vine pe 25 decembrie, vineri, iar a doua zi pe 26 decembrie, într-o sâmbătă.

1 ianuarie – Anul Nou 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou 6 ianuarie – Boboteaza 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române 10 aprilie – Vinerea Mare 12 aprilie – Paștele Ortodox 13 aprilie – A doua zi de Paște 1 mai – Ziua Muncii 31 mai – Rusaliile

1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii 15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei 1 decembrie – Ziua Națională a României 25 decembrie – Crăciunul 26 decembrie – A doua zi de Crăciun

Există profesii pentru care activitatea nu se poate opri. În aceste cazuri, zilele libere legale lucrate trebuie recuperate prin timp liber acordat în maximum 30 de zile.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, salariații primesc un spor de cel puțin 100% din salariul corespunzător zilei respective. Angajatorii care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Pe lângă sărbătorile legale, fiecare angajat are dreptul la minimum 20 de zile de concediu de odihnă, număr care poate crește în funcție de contract. Codul Muncii oferă și zile libere speciale. Căsătoria salariatului aduce cinci zile libere, iar cea a copilului său două zile. Nașterea unui copil îi oferă tatălui cinci zile, la care se pot adăuga încă zece dacă a parcurs un curs de puericultură.

În caz de deces al unui membru apropiat al familiei, angajații beneficiază de una până la trei zile libere. Donatorii de sânge primesc o zi liberă, iar cei care se mută într-o altă localitate pentru același angajator au cinci zile la dispoziție. Studenții pot solicita 30 de zile fără plată pentru pregătirea și susținerea lucrării de licență.

Prima vacanță a elevilor se încheie pe 7 ianuarie. În restul anului școlar 2025–2026, elevii vor avea alte trei perioade de pauză. La finalul modulului 3, inspectoratele școlare stabilesc o săptămână liberă între 9 februarie și 2 martie, conform deciziei Ministerului Educației. Vacanța de la finalul modulului 4 are loc între 6 și 13 aprilie. După terminarea modulului 5 începe vacanța de vară.