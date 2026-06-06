Un cercetător care crede că a identificat rămășițele Arcei lui Noe indică noi date despre sol care să-i susțină afirmațiile, potrivit Fox News.

Andrew Jones, cercetător la „Noah's Ark Scans”, a declarat la „Fox & Friends” că echipa sa crede că un sit din Turcia conține rămășițele îngropate ale navei biblicului Noe.

Formațiunea, situată în situl Durupinar din estul Turciei, a fost studiată încă de la prima sa identificare în anii 1950 - și a fost mult timp subiectul unor dezbateri aprinse.

Unii geologi susțin că „arca” este o formațiune naturală - totuși, alți cercetători spun că ultimele descoperiri oferă un nou sprijin pentru teoria vasului biblic.

O sursă a scepticismului: O lucrare din 1996 publicată în revista evaluată de colegi Journal of Geoscience Education susținea că formațiunea era o structură geologică naturală, nu rămășițele Arcei lui Noe.

Jones a declarat că el consideră că noile rezultate „sunt probabil cea mai convingătoare dovadă a unei origini artificiale”.

„Diferențele dintre probele «interioare» și «exterioare» sunt uimitoare din punct de vedere statistic. Materia organică era de trei ori mai multă în interiorul formei bărcii față de solul aflat chiar în exterior”, a mai spus cercetătorul.

Această diferență de materie organică, a spus el, sugerează o „concentrație masivă de material pe bază de carbon descompus” - cum ar fi lemn, rășină sau materie animală.

Dar în lucrarea din 1996, autorii Lorence Gene Collins și David Franklin Fasold au descris afirmațiile anterioare despre Arca lui Noe ca fiind „false”, scriind că situl era în schimb „o structură naturală de rocă”.

Cele mai recente descoperiri se concentrează pe o analiză a solului recent publicată, despre care cercetătorii spun că indică diferențe chimice compatibile cu materialul organic descompus de sub suprafață.

Probele de sol au fost colectate în 2024 și au fost analizate în lunile de atunci.

„Dacă ar fi fost pământ de pe versantul muntos care s-ar fi prăbușit în jurul unei stânci, atunci solul ar fi fost la fel”, a spus Jones.

Cercetătorii au descoperit cu 38% mai mult potasiu în interiorul formei bărcii, care este asociat cu cenușa de lemn, precum și o diferență de opt ori a nivelului pH-ului.

Jones a spus că o schimbare radicală a pH-ului „sugerează că mediul intern are o istorie chimică diferită față de solul de pe versantul muntos din jur”.

„O diferență de opt ori a pH-ului și de trei ori mai multă materie organică sugerează un «sistem închis» în care materialele biologice s-au descompus în timp, scurgând minerale în pământul din jur și alterându-i permanent chimia”, a spus el.

Constatările vor alimenta probabil dezbateri suplimentare asupra formațiunii Durupinar.

Dar noile date, a spus Jones, „sugerează o complexitate internă dificil de atribuit proceselor geologice naturale”.

Jones a spus că echipa le cere oamenilor de știință turci să efectueze teste suplimentare, inclusiv foraje cu carotă și cartografiere 3D avansată.

Jones a mai spus: „Am trecut de la întrebarea «Arată ca o barcă?» la «De ce există o formațiune de barcă bogată în carbon, cu o structură interioară în trei straturi, în unghi drept, de lungimea exactă a arcei lui Noe menționată în Biblie, îngropată în mijlocul unui versant muntos în munții Ararat?»”

De asemenea, el a indicat datele scanate care arată caracteristicile subterane ale formațiunii.

Jones a declarat pentru „Fox & Friends” că cercetările au arătat că „există tuneluri la aproximativ patru metri adâncime și aproximativ doi metri înălțime, care coboară în centrul bărcii și pe marginea interioară a formei carenei.

„Credem cu adevărat că această configurație... ar sugera că este un obiect creat de om și nu doar o formațiune naturală”, a spus el.

Fox News a relatat despre analizele anterioare ale lui Jones privind potențialul material organic și anomaliile de sub formațiune.

Cercetarea se bazează pe scanări radar 3D anterioare de penetrare a solului din 2019 care „au identificat caracteristici ale subsolului” și au descoperit anomalii.