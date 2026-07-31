NATO anunță o nouă etapă în consolidarea apărării Flancului Estic, prin desfășurarea unor noi contingente aeriene în România, Estonia și Lituania. În cadrul noii misiuni de Apărare Aeriană a Alianței, Spania va disloca la baza aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane de vânătoare F-18, un avion cisternă A400M, trei elicoptere NH-90 și aproximativ 200 de militari.

Potrivit Alianței, noua misiune înlocuiește actualul concept de Poliție Aeriană și extinde responsabilitățile forțelor participante, oferind NATO o capacitate mai amplă de reacție în cadrul sistemului integrat de apărare antiaeriană și antirachetă.

„Desfăşurarea marchează trecerea de la misiunea de Poliţie Aeriană (Air Policing) a NATO la un rol mai amplu de apărare aeriană, menit să ofere Alianţei o abordare mai flexibilă în cadrul sistemului integrat de apărare antiaeriană şi antirachetă (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) pe întreg teritoriul de responsabilitate al NATO”, transmite Alianța.

Contribuția Spaniei la această misiune include șapte avioane F-18 și aproximativ 200 de militari din cadrul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. La Mihail Kogălniceanu va ajunge și un avion A400M destinat realimentării în aer, iar în etapa finală a misiunii vor fi dislocate trei elicoptere NH-90, care vor avea rol în combaterea dronelor și a altor sisteme aeriene fără pilot.

NATO subliniază că această desfășurare reflectă angajamentul Madridului față de securitatea colectivă a Alianței și apărarea Flancului Estic.

„Scopul nostru este clar: să contribuim la acţiunile de descurajare ale Alianţei, să protejăm spaţiul aerian al NATO şi să consolidăm postura Alianţei pe flancul estic”, a declarat locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol.

Acesta a adăugat: „Spania participă la această misiune ca un aliat angajat, de încredere şi capabil. Înţelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică ce necesită prezenţă, pregătire şi credibilitate.”

Pentru prima dată, Turcia participă la noua misiune de Apărare Aeriană a NATO, trimițând în Estonia cinci avioane F-16 și aproximativ 80 de militari. Aeronavele vor opera de la baza aeriană Ämari, unde vor prelua atribuțiile îndeplinite până acum de Forțele Aeriene Portugheze, prezente în Estonia din martie.

Este, totodată, prima desfășurare a aviației militare turce în statele baltice după două decenii. Ultima misiune de acest tip a avut loc la baza Šiauliai din Lituania.

În paralel, Italia va asigura protecția spațiului aerian din Lituania, unde va desfășura patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari la baza aeriană Šiauliai.

Contingentul italian va înlocui forțele franceze, care au condus misiunea începând din martie 2026, împreună cu Forțele Aeriene Române.

Noua misiune vine după activarea, în septembrie anul trecut, a inițiativei de vigilență sporită Eastern Sentry și urmărește întărirea sistemului integrat de apărare antiaeriană și antirachetă al Alianței în fața amenințărilor actuale și viitoare.

Spre deosebire de misiunea clasică de Poliție Aeriană, care avea ca obiectiv principal interceptarea aeronavelor ce pătrundeau în spațiul aerian al NATO, noul concept extinde gama de amenințări vizate și include apărarea împotriva avioanelor cu pilot, dronelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice.

Potrivit NATO, noua arhitectură de apărare oferă Alianței o flexibilitate mai mare și o capacitate de reacție adaptată evoluției mediului de securitate.

„Apărarea aeriană se bazează pe o abordare multistratificată, cu acoperire la 360 de grade, utilizând capabilităţi disponibile în toate domeniile operaţionale. Acestea includ aeronave aflate în serviciul de alertă de reacţie rapidă (Quick Reaction Alert – QRA), sisteme navale şi terestre de apărare antiaeriană şi antirachetă (SBAMD), precum şi sisteme destinate combaterii aeronavelor fără pilot (C-UAS)”, se mai arată în comunicatul Alianței.