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NATO confirmă originea obiectului căzut în Polonia. A fost o rachetă rusească

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NATO confirmă originea obiectului căzut în Polonia. A fost o rachetă ruseascăNATO / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

NATO a confirmat că proiectilul prăbușit pe un câmp din estul Poloniei, în apropierea localității Tarnawa Kolonia, a fost o rachetă rusească. Potrivit TVP World, incidentul s-a produs în timpul atacului lansat de Rusia asupra vestului Ucrainei, iar autoritățile poloneze au trimis un avion F-16 pentru interceptarea obiectului.

NATO confirmă că proiectilul provenea din Rusia

Obiectul detectat joi dimineață de armata poloneză a pătruns în spațiul aerian al țării și s-a prăbușit ulterior într-o zonă nelocuită. Căderea acestuia a provocat formarea unui crater cu un diametru de aproximativ 10 metri.

NATO a confirmat, într-un răspuns transmis sursei citate, că a fost vorba despre o rachetă rusească al cărei tip nu fusese încă stabilit.

„Ca răspuns la o rachetă rusească de tip încă necunoscut care a pătruns în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit ulterior pe teritoriul Poloniei – una dintre numeroasele rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții – NATO și Polonia și-au activat sistemele de apărare aeriană și terestră. NATO se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Poloniei”, este răspunsul transmis publicației poloneze.

Proiectilul a ajuns pe teritoriul Poloniei în timpul atacului aerian masiv desfășurat de Rusia asupra vestului Ucrainei.

sursa: Facebook

Donald Tusk: Toate indiciile arată că a fost o rachetă Kh-101

Premierul polonez Donald Tusk a declarat, după o reuniune specială organizată la Lublin, că primele informații indică o rachetă rusească de tip Kh-101. Autoritățile continuă însă verificările pentru stabilirea cu exactitate a tipului de proiectil și a celui care l-a lansat.

„Toate indiciile arată că a fost o rachetă rusească Kh-101, însă vrem să fim 100% siguri atât de tipul rachetei, cât și de cine a lansat-o”, a declarat Donald Tusk, potrivit BBC.

Premierul polonez a spus că „nu există motive să se creadă că Polonia a fost ținta vizată de această rachetă”. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube, deoarece racheta s-a prăbușit pe un câmp dintr-o zonă nelocuită.

Un avion F-16 a fost trimis pentru interceptarea rachetei

Armata poloneză a detectat proiectilul în jurul orei 03.40, în timpul atacului rusesc asupra orașului ucrainean Liov. După identificarea obiectului, militarii au trimis un avion de luptă F-16 pentru a-l intercepta.

Reprezentanții armatei poloneze au afirmat că aceasta era „pregătită să doboare racheta dacă aceasta și-ar fi continuat traiectoria de zbor”.

Proiectilul s-a prăbușit ulterior în apropierea satului Tarnawa Kolonia, situat la aproximativ 100 de kilometri de granița Poloniei cu Ucraina. În urma impactului, pe câmp s-a format un crater cu diametrul de circa 10 metri.

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