Două roiuri de meteori, Alpha Capricornidele și Delta Aquaridele Sudice, ating nivelul maxim de activitate în noaptea de joi spre vineri, 30 spre 31 iulie 2026. Fenomenul poate fi observat și din emisfera nordică, însă lumina puternică a Lunii aproape pline va face dificilă vederea meteorilor mai puțin strălucitori, potrivit datelor Societății Americane de Meteori.

Cele două roiuri apar anual și sunt active pe parcursul mai multor săptămâni. Maximul este atins atunci când Pământul traversează regiunea cu cea mai mare concentrație de particule lăsate în spațiu de corpurile cerești din care provin meteorii.

Alpha Capricornidele sunt active de la începutul lunii iulie până la jumătatea lunii august, iar maximul lor este așteptat pe 30 iulie.

Delta Aquaridele Sudice pot fi observate de la jumătatea lunii iulie până spre finalul lunii august, perioada lor de maxim fiind înregistrată tot la sfârșitul lui iulie.

Un al treilea roi, Perseidele, este deja activ, însă va atinge maximul abia în noaptea de 12 spre 13 august.

Principalul obstacol pentru observarea fenomenului din noaptea de joi spre vineri este lumina Lunii, care rămâne aproape complet iluminată după faza de Lună plină din 29 iulie. Strălucirea acesteia va estompa meteorii mai puțin luminoși și va reduce numărul obiectelor care pot fi văzute cu ochiul liber.

„Într-o altă perioadă a lunii, roiurile de meteori ar fi cel mai bine vizibile atunci când Luna se află sub orizont sau înainte să răsară, dar, cu Luna plină, aceasta este pe cer toată noaptea”, a declarat şi Bill Cooke, coordonatorul Biroului pentru Mediul Meteoroizilor din cadrul NASA, completând: „Meteoriții vor fi pur și simplu foarte greu de văzut”.

Bob Lunsford, coordonator de rapoarte în cadrul Societății Americane de Meteori, a explicat că lumina Lunii afectează observarea maximului unui roi de meteori aproximativ o dată la trei ani.

Condițiile în care pot fi urmărite Alpha Capricornidele și Delta Aquaridele Sudice diferă astfel de la un an la altul.

Persoanele care vor să urmărească fenomenul sunt sfătuite să aleagă o zonă întunecată, aflată cât mai departe de luminile orașelor.

Un loc situat la altitudine mai mare poate oferi o vizibilitate mai bună, în cazul în care cerul este senin.

Pentru a reduce efectul luminii lunare, observatorii se pot orienta spre nord și se pot poziționa cu Luna în spate. Ochii trebuie lăsați să se adapteze la întuneric înainte de începerea observației.

Persoanele aflate în emisfera sudică ar putea vedea mai bine fenomenul, deoarece radiantul, punctul de pe cer din care par să provină meteorii, se află mai sus deasupra orizontului.

Delta Aquaridele Sudice par să provină din direcția constelației Vărsătorului și sunt cunoscute pentru meteorii lor rapizi.

Din emisfera nordică ar putea fi observați aproximativ doi meteori pe oră, iar din emisfera sudică aproximativ trei meteori pe oră, în condițiile date de lumina puternică a Lunii.

Alpha Capricornidele par să provină din constelația Capricornului. Roiul produce mai puțini meteori, însă aceștia sunt adesea mai luminoși și pot fi observați mai ușor.

Specialiștii estimează că ar putea fi văzuți aproximativ trei meteori pe oră în ambele emisfere.

Ploile de meteori nu sunt urmărite doar pentru fenomenul vizibil pe cerul nopții. Datele obținute îi ajută pe cercetători să studieze particulele care circulă prin spațiu și perioadele în care orbita Pământului se intersectează cu traseul lor.

„Determinăm particulele din spațiu care orbitează și când le interceptăm în fiecare an”, a explicat Bob Lunsford.

Informațiile colectate sunt folosite și pentru evaluarea riscurilor întâlnite în timpul misiunilor spațiale. Potrivit lui Bill Cooke, observațiile le permit specialiștilor să anticipeze condițiile cu care s-ar putea confrunta navele spațiale și astronauții în timpul deplasărilor prin spațiu.

Următorul eveniment important va avea loc în august, când Perseidele vor ajunge la activitatea maximă. Roiul este unul dintre cele mai cunoscute și poate oferi condiții mai bune de observare dacă cerul rămâne senin.

Calendarul principalelor roiuri de meteori din 2026: