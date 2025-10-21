Fenomenul straniu de pe Lună: Ce sunt luminile misterioase care apar din senin

Luna, singurul satelit natural al Pământului, trece din când în când prin tot felul de fenomene vizuale neobișnuite. Astronomii au raportat de-a lungul timpului apariția unor „licăriri, străluciri ori fascicule luminoase pe suprafața sa”, care au stârnit numeroase întrebări în lumea științei, scrie Live Science.

Unul dintre cele mai vechi și notabile astfel de episoade s-a petrecut în noaptea de 19 aprilie 1787, când faimosul astronom William Herschel a surprins o lumină intensă pe fața întunecată a Lunii noi. El a descris-o ca fiind comparabilă, în intensitate, cu strălucirea Nebuloasei Orion.

Descoperirea sa este considerată de specialiști drept una dintre primele documentări ale unui „fenomen lunar tranzitoriu” (FLT) - o schimbare de scurtă durată a aspectului unei porțiuni din suprafața lunară - iar acest fenomen continuă să intrige comunitatea științifică, care încă încearcă să dezlege misterul.

Astronomii au raportat de mai multe ori apariția acestor fenomene FLT pe suprafața Lunii. Au fost observate intensificări ale luminozității, pete roșii sau violet și regiuni cu aspect cețos, după cum se poate observa în imaginea de mai jos.

Potrivit lui Anthony Cook, profesor de fizică la Universitatea Aberystwyth din Regatul Unit, peste 3.000 de astfel de observații au fost înregistrate de-a lungul timpului, folosind telescoape, camere foto sau chiar cu ochiul liber, în condiții favorabile.

Însă ce generează aceste apariții bizare? Specialiștii citați de Live Science explică faptul că FLT-urile pot avea multiple cauze fizice, iar durata manifestării, care poate fi de la o fracțiune de secundă până la câteva ore, oferă adesea indicii valoroase despre natura fenomenului.

Mai exact, astronomi spun că licăririle de scurtă durată observate pe suprafața Lunii, uneori mai scurte de un minut, ar putea fi provocate de impactul cu meteori, potrivit profesorului emerit Masahisa Yanagisawa de la Universitatea de Electro-Comunicații din Japonia.

Atunci când un meteorit cu masa de cel puțin 0,2 kilograme, comparabilă cu cea a unei bile de biliard, se prăbușește pe Lună, eliberează o energie suficient de mare pentru a încălzi rocile lunare. Acestea emit un scurt flash luminos, vizibil până când materialul încins începe să se răcească.

Primele observații confirmate ale unor explozii luminoase pe suprafața Lunii, cunoscute drept FIL-uri, datează din noiembrie 1999, în timpul ploii de meteori Leonide. Aceste fenomene au fost documentate de cercetătorul Yanagisawa într-un studiu publicat în 2002 în revista științifică Icarus.

De atunci, Agenția Spațială Europeană, prin programul NELIOTA (Near-Earth Object Lunar Impacts and Optical Transients), a înregistrat aproape 200 de astfel de evenimente. În decurs de nouă ani, sistemul a detectat 193 de FIL-uri. O hartă realizată pe baza observațiilor indică existența unor „puncte fierbinți”, printre care se remarcă Oceanus Procellarum, o regiune ce ar putea avea o activitate tectonică activă.

Cercetătorul principal al proiectului, Alexios Liakos, afiliat Observatorului Național din Atena, susține că este vorba, de fapt, despre un „bias observațional”. Într-o declarație pentru Live Science, Liakos a menționat că un studiu publicat în 2024, la care este coautor, evidențiază faptul că „impactul meteoroizilor asupra Lunii este, în realitate, aproape omogen”.