Casa de modă Prada a prezentat la New York, stratul interior al costumului care va fi utilizat de astronauții NASA în viitoarele misiuni lunare. Proiectul a fost realizat împreună cu compania americană Axiom Space și marchează extinderea grupului italian într-un domeniu neobișnuit pentru industria de lux: tehnologia destinată explorării spațiului.

Brandul italian Prada a dezvăluit componenta de bază a costumului care va fi purtat de astronauții NASA în timpul viitoarelor misiuni spre Lună. Echipamentul a fost dezvoltat în colaborare cu Axiom Space, companie cu sediul în Houston specializată în infrastructură spațială. Costumul include un sistem de răcire și ventilație lichidă, precum și tuburi integrate în material, menite să ajute astronauții să suporte perioade îndelungate petrecute pe suprafața Lunii și condițiile extreme din spațiu.

Prezentarea a avut loc în magazinul Prada din Manhattan, unde noul costum a fost expus publicului.

Parteneriatul dintre Prada și Axiom Space reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale companiei italiene în afara domeniului tradițional al modei.

Expertiza necesară dezvoltării unor produse pentru explorarea spațială nu aparține exclusiv industriei aerospațiale, consideră reprezentanții companiei americane implicate în proiect.

Noul echipament vine după un alt proiect prezentat de Prada în 2024. Atunci, compania a dezvăluit un costum spațial care este așteptat să fie utilizat în cadrul misiunii Artemis 4, programată pentru anul 2028.

Legătura dintre industria luxului și explorarea spațială nu este nouă, însă specialiștii consideră că Prada a făcut un pas suplimentar prin implicarea directă într-un proiect tehnologic. Brandurile premium au folosit de-a lungul timpului teme inspirate din spațiu în colecțiile lor, însă compania italiană a ales să participe efectiv la dezvoltarea unor echipamente pentru viitoarele misiuni spațiale.

Prada „a intrat într-un parteneriat real", a afirmat Thomai Serdari, profesor de marketing la Stern School of Business din cadrul Universității din New York și specialist în strategii pentru branduri de lux.

Potrivit acesteia, interesul companiei este legat atât de potențialii clienți cu venituri foarte ridicate care ar putea participa la viitoare călătorii spațiale, cât și de asocierea imaginii brandului cu inovația și tehnologiile de ultimă generație.

Dezvoltarea turismului spațial este văzută drept una dintre explicațiile pentru apropierea unor branduri de lux de acest sector.

ompanii precum Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, și SpaceX, compania lui Elon Musk, investesc în proiecte dedicate persoanelor cu venituri ridicate interesate de călătorii în spațiu.

Reluarea programelor de explorare a Lunii și creșterea interesului pentru zborurile spațiale comerciale oferă o vizibilitate importantă companiilor implicate în astfel de inițiative și „va atrage, cu siguranță, multe priviri”, a declarat Luca Solca, șeful diviziei globale de bunuri de lux de la Bernstein.

Potrivit acestuia, vizibilitatea și relevanța rămân esențiale pentru marile branduri internaționale, într-o perioadă în care industria produselor de lux traversează un context economic mai dificil.

Sectorul a început să dea semne de stabilizare după doi ani de contracție, însă conflictul izbucnit în Iran la finalul lunii februarie a afectat călătoriile și cheltuielile pentru produse de lux în mai multe regiuni ale lumii.