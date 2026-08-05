Treapta superioară a unei rachete Falcon 9 aparținând SpaceX urmează să se prăbușească accidental pe suprafața Lunii miercuri, într-un eveniment urmărit cu interes de comunitatea științifică. Impactul nu reprezintă niciun risc pentru Pământ, însă va crea un nou crater lunar și ar putea produce un nor de praf și resturi vizibil de la distanță.

Coliziunea este estimată să aibă loc în jurul orei 2:35 dimineața, ora Coastei de Est a SUA (06:35 GMT), în emisfera nordică a Lunii, în apropierea craterului Einstein.

Atât astronomii profesioniști, cât și cei amatori încearcă să surprindă momentul impactului și norul de material ejectat, iluminat de Soare.

„Este posibil ca persoanele care dispun de un telescop să poată observa norul de material ejectat creat de impact”, a declarat Benjamin Fernando, cercetător la Laboratorul Național Los Alamos din New Mexico și autorul principal al unui studiu dedicat acestui eveniment. Acesta a explicat că oamenii de știință încearcă să afle cât de spectaculos va fi fenomenul.

„Nu este clar cât de luminos va fi, acesta fiind unul dintre motivele pentru care dorim să studiem acest eveniment”, a declarat cercetătorul pentru AFP. Potrivit estimărilor autorilor studiului, treapta superioară a rachetei cântărește aproximativ 4.000 de kilograme, presupunând că și-a consumat complet combustibilul.

Specialiștii estimează că obiectul va impacta suprafața Lunii cu o viteză de aproximativ 8.690 km/h, în apropierea craterului Einstein. NASA a transmis că evenimentul nu ridică probleme de siguranță pentru planeta noastră. „Nu există niciun pericol pentru Pământ”, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA, Jimi Russell.

Acesta a precizat că agenția spațială americană va continua monitorizarea obiectului și după impact.

„NASA va continua să urmărească racheta-purtătoare în scopuri de instruire, precum şi să observe ulterior locul impactului în scopuri ştiinţifice”, a adăugat Russell.

Racheta Falcon 9 a fost lansată în ianuarie anul trecut pentru a transporta două module de aterizare pe Lună. După separare, treapta superioară a rămas în spațiu pentru a împinge încărcătura către destinație.

Potrivit SpaceX, pentru astfel de misiuni este efectuată, în mod obișnuit, o manevră prin care treapta superioară este îndepărtată în condiții de siguranță. „Am făcut asta”, a declarat Julianna Scheiman, directoarea programelor științifice și Dragon ale NASA în cadrul SpaceX.

Ea a explicat însă că evoluția ulterioară a obiectului nu a mai putut fi controlată. „Ceea ce s-a întâmplat este, în esenţă, o combinaţie între activitatea solară şi forţele gravitaţionale care au plasat-o pe o traiectorie către Lună”, a afirmat Scheiman. Reprezentanta SpaceX a spus că urmărește cu interes desfășurarea evenimentului.

„Şi eu sunt foarte entuziasmată să asist la această observaţie”, a adăugat aceasta.

Autorii studiului îi încurajează pe astronomii profesioniști și amatori să observe sau să înregistreze coliziunea, considerând că aceasta reprezintă o oportunitate rară pentru cercetare.

Potrivit echipei de cercetare, impactul va permite testarea unor metode de identificare a coliziunilor pe suprafața Lunii, utile pentru viitoare experimente seismice, precum și studierea modului în care se formează și evoluează norii de praf rezultați în urma unor astfel de evenimente. Cercetătorii vor analiza și riscurile generate de impacturile produse de deșeurile spațiale artificiale.

Interesul pentru astfel de observații este cu atât mai mare cu cât NASA urmărește dezvoltarea unei prezențe umane susținute pe Lună, iar înțelegerea comportamentului deșeurilor spațiale aflate pe orbita lunară este considerată importantă pentru viitoarele misiuni.

Luna este lovită frecvent de meteoroizi, însă impacturile provocate de obiecte artificiale sunt mult mai rare. În anii 1970, NASA a realizat în mod intenționat astfel de coliziuni în cadrul programului Apollo, pentru a obține date seismice despre interiorul satelitului natural al Pământului.