Noi observații astronomice care au vizat inelele și o parte dintre sateliții naturali ai planetei Neptun oferă dovezi neașteptate despre un cataclism cosmic devastator. Evenimentul a avut loc cu miliarde de ani în urmă la marginea Sistemului Solar, când un corp ceresc masiv, de dimensiuni comparabile cu cele ale planetei pitice Pluto, a pătruns în sistemul planetei și a provocat o distrugere în lanț, notează Reuters.

Cercetătorii au analizat datele obținute cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb al NASA. Atenția oamenilor de știință s-a concentrat pe compoziția chimică a trei dintre lunile interioare de mici dimensiuni ale lui Neptun, respectiv Proteus, Larissa și Galatea, dar și pe inelele prăfuite din apropierea planetei. În aceste regiuni au fost detectate minerale argiloase speciale, pe care astrofizicienii le asociază de obicei cu interiorul profund al corpurilor cerești din zonele îndepărtate ale Sistemului Solar.

Asemenea minerale bogate în magneziu au fost identificate anterior pe planeta pitică Ceres, aflată în centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, dar și în structura anumitor meteoriți.

„Aceste minerale necesită un contact prelungit între apa lichidă şi rocă pentru a se forma”, a declarat Ryleigh Davis, specialistă în ştiinţe planetare, cercetătoare la studii postdoctorale la Universitatea California din San Diego şi autoare principală a studiului publicat în revista Science Advances.

„Lunile în sine sunt mult prea mici şi reci pentru ca acea reacţie chimică să fi avut loc la faţa locului, aşa că argila a trebuit să provină de altundeva - din interiorul profund al unui corp străvechi mult mai mare”, a adăugat ea.

„Descoperirea acestui material pe lunile interioare ale lui Neptun indică un eveniment catastrofal din trecutul lui Neptun, care a distrus acele corpuri cereşti străvechi şi le-a expus interiorul profund, iar micile luni şi inele pe care le vedem astăzi s-au reformat din acele rămăşiţe”0, a declarat Ryleigh Davis, care a lucrat la acest studiu în timp ce studia la Caltech.

Astrofizicienii au concluzionat că principalul responsabil pentru această distrugere masivă este Triton, cel mai mare satelit natural al lui Neptun în prezent. În trecut, Triton se afla la o distanță mult mai mare, în regiunea cunoscută sub numele de Centura Kuiper.

În primul miliard de ani de la formarea Sistemului Solar, în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, marile planete gazoase încă își modificau orbitele. În acea perioadă extrem de instabilă, atracția gravitațională puternică a lui Neptun a capturat planeta pitică Triton.

Triton are dimensiuni puțin mai mari decât Pluto, dar este mai mic decât Luna Pământului. Odată atras în orbita lui Neptun, câmpul gravitațional al lui Triton a perturbat grav traiectoriile lunilor inițiale ale planetei gazoase, determinând coliziuni violente între ele. Actualele luni interioare ale lui Neptun s-au format ulterior, prin reacumularea resturilor rezultate din aceste impacturi de proporții.

„Interiorul lunilor mari îngheţate ne este, de obicei, ascuns permanent, îngropat sub straturi groase de gheaţă de apă şi accesibil doar prin modele şi deducţii. Lunile interioare ale lui Neptun ar putea fi singurul loc din Sistemul Solar unde putem observa direct acel material, deoarece acest eveniment catastrofal a dus, practic, la întoarcerea pe dos a acelor corpuri cereşti străvechi”, a declarat Ryleigh Davis.

Un detaliu esențial care susține această teorie este direcția de rotație a satelitului Triton, care orbitează în sens opus față de mișcarea de rotație a lui Neptun. Aceasta este o caracteristică unică printre lunile mari din Sistemul Solar și confirmă originea sa externă.

Spre deosebire de Neptun, celelalte planete gazoase gigantice, cum sunt Jupiter, Saturn și Uranus, dispun de sisteme ordonate de luni mari, formate în jurul lor și orbitând în mod regulat în aceeași direcție.

„Neptun este singura planetă gigantică din Sistemul Solar fără un sistem ordonat de sateliţi mari şi regulaţi. Aşadar, Neptun s-a trezit cu un intrus capturat care îi domină sistemul de sateliţi, în loc de familia ordonată de luni pe care o vedem la celelalte planete gigantice”, a adăugat Ryleigh Davis.

În prezent, Triton reprezintă peste 99% din masa totală a sistemului de sateliți și inele al lui Neptun.

Neptun se află la o distanță de circa 30 de ori mai mare față de Soare comparativ cu Pământul și are 16 luni cunoscute. Printre acestea se numără Nereida, un satelit îndepărtat cu o orbită extrem de eliptică. Studiile recente arată că Nereida ar putea fi singura supraviețuitoare din familia originală de luni a lui Neptun, reușind să scape de distrugerea provocată de Triton.

Compoziția lui Triton include gheață de azot, gheață de metan, dioxid de carbon și o atmosferă fină de azot, similară cu cea a lui Pluto. Cercetătorii menționează că există și o ipoteză secundară, mai puțin probabilă, conform căreia un alt corp de mărimea lui Pluto ar fi trecut prea aproape de Neptun și ar fi fost sfâșiat direct de forțele mareice ale planetei.

Istoria sistemului planetar al lui Neptun arată cât de violentă a fost evoluția timpurie a Sistemului Solar.

„Este un exemplu elocvent al modului în care un singur eveniment întâmplător poate modifica fundamental arhitectura unui sistem planetar”, a concluzionat coordonatoarea studiului.