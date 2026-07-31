Astronomii caută dovezi ale existenței vieții pe alte planete fără să trimită sonde spațiale, folosind telescoape extrem de performante și metode de analiză care permit studierea atmosferelor unor lumi aflate la zeci sau chiar sute de ani-lumină de Pământ, potrivit informațiilor furnizate de NASA.

În ultimii ani, aceste tehnici au evoluat rapid, iar descoperirile de exoplanete au transformat căutarea vieții într-unul dintre cele mai active domenii ale astronomiei.

Misiuni precum telescopul spațial James Webb sau observatoarele terestre de ultimă generație pot colecta informații despre compoziția chimică a atmosferelor unor planete îndepărtate.

Deși nu pot fotografia direct forme de viață, ele pot identifica indicii care sugerează că o planetă ar putea fi locuibilă.

Una dintre cele mai importante metode se numește spectroscopie. Atunci când o planetă trece prin fața stelei sale, o mică parte din lumina stelei traversează atmosfera planetei înainte de a ajunge la telescop.

Gazele din atmosferă absorb anumite lungimi de undă ale luminii, lăsând o „amprentă” unică. Analizând aceste semnale, astronomii pot determina dacă atmosfera conține vapori de apă, dioxid de carbon, metan, oxigen sau alte substanțe.

Aceste informații sunt esențiale deoarece anumite combinații de gaze pot indica procese biologice. Pe Pământ, de exemplu, oxigenul și metanul coexistă datorită activității organismelor vii.

Cercetătorii caută așa-numitele biosemnături, adică indicii chimice sau fizice care ar putea fi produse de organisme vii.

Printre cele mai studiate se numără:

oxigenul;

ozonul;

metanul;

vaporii de apă;

combinațiile neobișnuite de gaze care nu pot fi explicate ușor prin procese geologice.

Totuși, oamenii de știință subliniază că niciun gaz, luat separat, nu reprezintă dovada existenței vieții. Fiecare observație trebuie analizată în contextul caracteristicilor planetei și ale stelei în jurul căreia orbitează.

Un alt criteriu important este poziția planetei față de steaua sa. Astronomii vorbesc despre zona locuibilă, regiunea în care temperaturile ar putea permite existența apei lichide la suprafață.

Apa lichidă este considerată unul dintre ingredientele esențiale pentru viața așa cum o cunoaștem. Cu toate acestea, simplul fapt că o planetă se află în această zonă nu înseamnă automat că este locuită.

Planeta poate avea o atmosferă prea subțire, prea densă sau poate fi expusă unor radiații intense care fac imposibilă apariția și dezvoltarea organismelor vii.

Căutarea vieții nu se limitează la analiza atmosferelor. Programe precum SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) folosesc radiotelescoape pentru a detecta eventuale semnale artificiale provenite din spațiu.

Până în prezent nu a fost confirmat niciun semnal de origine extraterestră. Totuși, cercetările continuă, deoarece Universul conține sute de miliarde de stele doar în galaxia noastră, iar numărul exoplanetelor descoperite depășește deja 5.000.

În următorii ani, observatoare precum Extremely Large Telescope (ELT), aflat în construcție în Chile, vor putea analiza cu o precizie fără precedent atmosferele exoplanetelor.

Împreună cu datele furnizate de telescopul James Webb și de viitoarele misiuni spațiale, acestea ar putea identifica cele mai promițătoare lumi pentru căutarea vieții.

Deși nu există încă dovezi confirmate că viața există în afara Pământului, astronomii pot studia planete aflate la distanțe uriașe fără să trimită sonde până acolo.

Analiza luminii, a atmosferei și a semnalelor provenite din spațiu oferă deja indicii valoroase și reprezintă una dintre cele mai eficiente metode prin care știința încearcă să răspundă la una dintre cele mai vechi întrebări ale omenirii.